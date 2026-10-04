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笑台北「3顆藍莓」南市議員參選人批差別待遇別「龜笑鱉無尾」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員參選人陳昌輝今天指國立的小學沒有水果，是差別待遇。圖／陳昌輝提供
台南市議員參選人陳昌輝今天指國立的小學沒有水果，是差別待遇。圖／陳昌輝提供

台北市營養午餐日前因「3顆藍莓」引發討論，台南市議員參選人陳昌輝今天表示，地方政府彼此比較政策沒有問題，但在笑別人之前，更應先檢視自己的政策是否真正落實到每個孩子身上。他質疑，台南市府對外宣示「8果6乳」，但轄區內的國立台南大學附設實驗國民小學（南大附小）是否也有同樣供應？

教育局表示，南大附小屬團膳供應學校，就56元補助的基本要求，需提供每餐三菜一湯、每月6次乳品；至於是否增加費用調整菜單內容，尊重學校午餐委員會及家長討論決定。

陳昌輝說，「你可以笑蔣萬安『保力達B』，但是台南也要先看看自己。笑別人3顆藍莓，結果自己城市裡還有孩子沒有被完整照顧到，恐怕最後成了『龜笑鱉無尾』。」

陳昌輝表示，台南市府已公開說明，115學年度持續推動國中小營養午餐補助，但政策重點不能只停留在數字或新聞發布，而應確認每一所學校、每一名孩子是否真正得到同樣照顧。

他指出，南大附小雖位於台南市中西區，但屬國立學校，行政體系與一般市立國小不同；近期接獲相關反映，因此要求市府及教育局協同南大附小及其他不同體制學校，公開說明目前營養午餐、水果及乳品的實際供應情形。

「市長，南大附小的水果到底在哪裡？」陳昌輝要求，如果南大附小目前水果、乳品供應已符合市府政策標準，就應公開實際供應次數、品項及執行情形；若因中央、地方行政體制不同造成落差，市府也應主動協調教育部及台南大學，找出解決方式。

陳昌輝強調，「行政體制隸屬可以不同，但孩子的權益不能被分層。」不論中央、地方或學校負責，只要孩子在台南就學，就不應因行政隸屬不同而產生營養午餐資源落差。他也質疑，市府115年度既協助國立體制中小學營養午餐免費制度，為何水果補助無法同步？

對此，台南市教育局說明，市立自辦午餐學校在全面補助前，原即以每周供應2次水果、1次乳品為原則；115學年度起市府全面補助國中小學生午餐，每生每餐定額補助56元，補助內容包含原家長負擔餐費約40元、章Q溯源食材補助14元，以及每2周增加1次乳品所需經費，因此市立自辦學校在既有供應基礎上，可達每月原則8次水果、6次乳品。

教育局指出，國立及其他非市立學校因原有午餐收費、供餐內容及附餐品項不同，接受台南市午餐補助後，仍須依補助規範使用章Q溯源食材，並較原供應基準每月增加2次乳品。

教育局強調，「8果6乳」是市立學校在原有每周2次水果、1次乳品基礎上，配合市府新增乳品補助所形成的供應原則，並非所有不同隸屬學校原有供餐模式都必須完全一致。補助規範以外的水果、乳品供應次數，則尊重教育部相關規定及各國立、私立學校午餐推行委員會依實際供餐需求決定。

台南市目前自辦午餐達94.5%，另15所學校是團膳，至於國立南師附小、南科附小及特殊學小，市府強調，提供全市國中小每生每餐56元定額補助，國私立學校如何運用經費提供學生高品質午餐，則尊重各校決定。

台南營養午餐供應的水果引起話題。圖／取自黃偉哲臉書
台南營養午餐供應的水果引起話題。圖／取自黃偉哲臉書

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