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官田水雉園區歷經3年新居落成 剝菱角達人賽吸睛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
走過風雨肆虐，官田水雉園區歷經3年今新居正式落成。記者謝進盛／攝影
走過風雨肆虐，官田水雉園區歷經3年今新居正式落成。記者謝進盛／攝影

台南官田水雉生態教育園區今上午辦理水雉生態季活動，過程波折的辦公場所也正式啟用，現場安排剝菱達人賽邀請大小朋友剝菱角，與會者使出渾身解數笑聲此起彼落。

水雉生態教育園區生態季活動，在2023年後因遭遇颱風、大雨肆虐停辦今年再度辦理，今年以「新居落成，咕嚕凌波」為主題，市府農業局向中央爭取經費進行水雉園區辦公室及賞鳥亭修繕，除環境更新，更象徵水雉保育往前邁進一大步。

主辦單位今邀請大內二溪國小舞獅團及嘉義市西區垂楊國小生態劇表演，現場有互動闖關遊戲及集結友善耕作農友、手作及社團的綠色市集等，還有定點導覽帶領民眾認識園區及水雉的故事，透過望遠鏡觀察水雉與園區內鳥兒的生活。

園區主任李文珍表示，上述二所學校均與園區合作多年，以實際行動表達對環境關懷。

農業局副局長吳威達等人上午出席，也親自下場剝菱角達人賽，只見與會者使勁投入，在掌握剝菱角要訣後也逐漸上手。吳威達讚揚官田水雉生態教育園區結合保育人士10多年來投入生態保育工作，水雉數量從1998年全台不到50隻，到113年已增加至3030隻。

他指出，市府也透過推廣友善農作，鼓勵農民參與生態保育，讓民眾在安心選購如官田菱角等農產品的同時，也一同為水雉及其他野生動物創造更大棲息空間。

官田水雉園區可見水雉雛鳥芳蹤。記者謝進盛／攝影
官田水雉園區可見水雉雛鳥芳蹤。記者謝進盛／攝影

官田水雉園區歷經3年新居落成，現場 剝菱大賽吸睛。記者謝進盛／攝影
官田水雉園區歷經3年新居落成，現場 剝菱大賽吸睛。記者謝進盛／攝影

現場安排保育宣導活動。記者謝進盛／攝影
現場安排保育宣導活動。記者謝進盛／攝影

垂楊國小生態劇演出。記者謝進盛／攝影
垂楊國小生態劇演出。記者謝進盛／攝影

水雉 達人 賞鳥

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