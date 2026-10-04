布袋戲跨界聯名！雲林花生換「霹靂」裝 迎戰美國花生

雲林縣是國內最大花生產地，因應美國花生將零關稅進口恐衝擊國產花生，虎尾鎮農會昨與霹靂布袋戲跨界聯名，將經典布袋戲角色融入虎霸王花生包裝，並與花生產業串聯發表新品，盼通過挑戰，創造更多消費話題與產品價值。

虎尾鎮花生種植面積占全縣四分之一，虎尾鎮農會昨發表虎霸王花生新包裝並表揚農民，總幹事蔡武吉表示，雲林是布袋戲的故鄉，國產花生今年面臨嚴峻市場挑戰，為讓消費市場有新話題，今年與霹靂聯名，融入素還真、一頁書、葉小釵、佛劍分說、疏樓龍宿、劍子仙跡六名人氣角色，為虎霸王調味花生換新包裝，並與雲林國際偶戲節合作推出「澎湃包」限定包裝。

發表會同時集結多項來自策略聯盟內的新產品，包含北港鎮農會「九號花生」、元長鄉農會「黑金剛花生糖」、莿桐合作農場結合蒜頭推出的「蒜片花生糖」、以及土庫鎮農會「豆好康」等多項特色產品。

立委張嘉郡表示，面對美國花生零關稅挑戰，虎尾鎮農會精益求精，盼為花生打出更廣大市場，呼籲民眾支持國產雲林花生，支持在地農民。副縣長陳璧君說，農會透過產品開發與品牌設計，讓傳統農產以嶄新面貌走進消費市場。