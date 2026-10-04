從史前到戰後！南鐵地下化沿線出土20文資遺構 一次展出

近年台南的工程陸續發現地下老建築、城牆等歷史遺跡，交通部鐵道局在市區鐵路地下化工程期間，發現廿處跨越史前、清代、日治及戰後的文化資產遺構，將發掘、保存及規畫成果集結，即日起推出「下一站，府城：搭乘時空列車，漫遊鐵道上的歷史停靠」成果展。

鐵道局表示，一九○○年台灣縱貫鐵路台南段通車後，臨軌土地長期作為鐵路設施使用，部分歷史文化層因此保存。工程開挖發現疑似遺構時，即通報台南市文化資產管理處，邀集專家研議保存；無法原址保存者，則以ＧＰＳ定位、三Ｄ雷射掃描、測繪等方式記錄，並視情況加固、提取及移置保存。

廿處遺構中，包括距今約兩千年的聖功女中遺址，出土鼓腹缽、陶紡輪、魚卡子等史前遺物；清代台灣府城城垣遺構，見證府城防禦體系；地下軍械庫出土逾兩千顆鐵質彈丸及火槍、砲管、頭盔等軍事遺物；新樓醫院前發現白糖精煉糖漏及夯土牛車路地層，呈現清代製糖產業。此外，還有日治初期蒸汽火車使用的南北轉車台，以及名流宅園「固園」等遺構。

成果展即日起至十一月廿二日在台南文化創意產業園區「茉莉工坊」展出。鐵道局表示，地下化不只是鐵路移入地下，舊鐵軌騰空後將形成全長六點一五公里的綠園道，也將讓出土遺構融入城市景觀，讓地下的歷史記憶走入市民生活。