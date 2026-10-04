南鐵地下化 長榮鋼便橋將拆迎「施工黑暗期」…市府：爭取實踐街保留車道

台南鐵路地下化第一期工程十八日通車，北起與永康交界的新台南站南端、南至南台南站南端，沿線有九處平交道、四處陸橋、八處地下道及兩處鐵路橋涵共廿三處與鐵路交會的設施須拆除，其中光是拆除長榮鋼便橋就長達一年，議員憂心漫長的「施工黑暗期」。

台南鐵路迎來百年變革，市議員陳怡珍多次在議會提醒，長榮路高架鋼便橋年底封閉拆除，但道路修復約需一年，該處是重要交通要道，要提前做好交通配套。

交通局表示，長榮路一帶道路條件複雜，除了拆高架便橋，還須填平原有地下道，將與鐵道局研商工序及交維方案，盡可能縮短道路封閉時間；實踐街則會爭取保留一至兩個車道供汽車通行。

交通部鐵道局南部工程分局長史春華表示，地下化通車後將依序拆除電車線、沿線電纜等設施，最後才是鐵軌，拆除時須配合各路段交通維持條件安排順序；目前開元路仍在施工封閉，要等恢復通車後，才有條件拆除長榮路鋼便橋，工序必須錯開，避免同時施工造成更大交通衝擊。

史春華指出，平交道部分也會優先處理影響交通的路段，包括先拆除平交道路口的鐵軌，讓道路恢復正常使用。至於橋梁及其他橫交設施，則依權責分工拆除。民族路四維地下道上方的「壽陸橋」具有古蹟身分，將保留。

史春華說，既有設施全部拆除、清運完成後，騰空的鐵道路廊才交由台南市府，市府已同步辦理綠園道規畫設計，從「地下化通車」到「鐵道路廊變身綠園道」，到拆除前，鐵道路廊有一段空檔。

近期已有民眾及學校建議，希望在鐵軌消失前辦理走讀活動，讓民眾走上這條即將走入歷史的鐵道路廊。史春華說，若條件允許，可研究開放鐵道走讀，這是以後不會再有的特殊體驗，若能成行，有保存城市記憶的意義。