把地方故事端上桌！雲嘉南34家品牌齊聚藍晒圖 市集拚買氣

勞動部雲嘉南分署今天在台南藍晒圖文創園區舉辦「好時光靚市集」，邀集34家分署輔導的非營利組織及微型創業店家設攤，展售雲嘉南特色美食、手作商品，並安排親子DIY、復古情境體驗及滿額摸彩，吸引民眾參與，現場買氣熱絡。

雲嘉南分署副分署長許慧香表示，希望透過年度市集，讓民眾認識地方產業、職人故事，以消費及體驗支持在地好物，延續地方創生力量，也鼓勵大家用「買回家」的行動支持在地好物，讓地方創生的力量持續下去。

許慧香指出，勞動部推動「多元培力就業計畫」，透過政府與民間合作，協助社區發展地方產業，也創造中高齡、婦女及身心障礙者等族群就業機會。計畫推動至今，已補助雲嘉南近2千個就業計畫，創造逾1萬3千個就業機會。

其中，為讓慢飛天使有一技之長，台南市安安社會福利發展協會與在地果農合作，將過剩農產品及農業廢棄物轉化為環保清潔劑、果醬、鳳梨酥等商品，並進用人力投入產品開發及行銷，讓身心障礙者累積工作經驗、提升就業自信。

嘉義阿里山有限責任嘉義阿里山原民山葵生產合作社，則透過多元就業計畫推動鄒族山葵產業復興，發展食農體驗，並開發山葵葉包肉、山葵蛋捲及山葵漬飯糰等特色產品，拓展市場並創造在地就業機會。

市集集結34家單位，展售虱目魚蝦餅、米香磚、蘆筍製品、咖啡煉乳、迷你小花蛋塔、堅果及果乾等特色商品。包括台南七股溪南休閒農業發展協會、台灣璞育文教發展協會、嘉義崙禾美地創生協會、雲林縣古坑農業生產合作社，以及大恆國際商行、胡桃木食品商行等單位與微型創業店家特色好物，讓民眾一次感受雲嘉南豐富多元的地方產業魅力。

此外，分署也表揚入圍勞動部「2026年微型創業楷模」的6名雲嘉南創業者，分別為小金鈴花藝邱筱雯、細鳳果茶坊張芝菲、可卡因整合有限公司潘瑋茵、狐獴先生工作室陳璿鈞、襯衫殿正裝服飾顏嘉霈及瑪斯佶科技有限公司蘇品睿，肯定其創業成果，並期盼年底決選再創佳績。

現場安排趣味AI復古情境換裝體驗。圖／雲嘉南分署提供