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2000車友見證「台灣騎時很美麗」台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供
台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供

「2026台灣自行車旅遊節、極點慢旅-台南國聖港燈塔61追風趣」活動標榜「台灣騎時很美麗」，今天全台近2千名車友自將軍漁港出發，騎上台61快速道路高架路段，欣賞台江內海、溼地與鹽田地景豐富鳥況。

今天路線全程45公里，以將軍漁港為起訖點，其中13公里台61線高架騎乘最具特色，車友迎著晨光與海風前進，可遠眺台灣海峽，並從高處俯瞰濕地、鹽田、漁塭、蚵棚及沙洲交織的濱海地景，還可走訪青鯤鯓扇形鹽田「生命之樹」、七股遊客中心、七股潟湖及六孔碼頭，並品嚐鮮蚵、虱目魚等在地海味；近期黑面琵鷺也陸續來到將軍、七股度冬，增添秋冬騎旅亮點。

雲嘉南國家風景區管理處代理處長莊名豪表示，國聖港燈塔周邊有潟湖、鹽田、漁塭、沙洲及濕地等豐富地景，今年更讓車友難得騎上台61線，以不同視角欣賞台灣海峽與七股濱海風光，希望大家透過騎旅，看見雲嘉南獨特的自然生態與地方文化。

市府觀旅局主秘陳崇彝表示，市府與雲嘉南管理處長期攜手推動濱海觀光，此次騎上台61線機會難得，期待車友欣賞沿途景致之餘，也走訪將軍、七股周邊景點及品嘗在地美食。

將軍區長張介軍則歡迎全台車友來到將軍，活動後不妨到將軍漁港走走，品嚐新鮮海產，感受漁村風情。

騎乘隊伍抵達國聖港燈塔時，七股區長陳俊達、代理處長莊名豪及台江國家公園主任陳少穎共同與現場車友合影留下抵達台灣極西點的珍貴畫面。

活動適逢交通部觀光署「平日國旅優惠」實施期間，車友可於活動前後另擇平日，安排將軍、七股及北門3天2夜濱海慢旅。入住參與活動合法旅宿，一般地區連續2晚最高可折抵2千元；相關優惠適用日期、旅宿名單及經費情形，以觀光署國旅補助專區最新公告為準。

「2026極點慢旅－浪漫玩騎雲嘉南」持續串聯雲林、嘉義及台南的自行車路線、遊憩據點與地方產業，邀請旅客用自己的速度發現海岸、地景與人情。更多活動及自行車旅遊資訊，請至中華民國自行車騎士協會網站查詢

台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供
台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供

台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供
台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供

台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供
台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供

台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供
台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供

台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供
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台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供
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台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供
台灣極西點國聖港燈塔辦自行車活動近2000車友看見「台灣騎時很美麗」。圖／雲嘉南風景區管理處提供

燈塔 自行車 活動

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