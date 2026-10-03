聽新聞
0:00 / 0:00
台南掘地3尺有古蹟 鐵路地下化出土20處文資遺構展揭密
近年台南公共工程及民間開發陸續發現地下老建築、城牆及產業設施等歷史遺跡。交通部鐵道局配合台南市區鐵路地下化工程，施工期間發現20處跨越史前、清代、日治及戰後的文化資產遺構，將發掘、保存及規畫成果集結展出，「下一站，府城：搭乘時空列車，漫遊鐵道上的歷史停靠」成果展。
鐵道局表示，1900年台灣縱貫鐵路台南段通車後，臨軌土地長期作為鐵路設施使用，部分歷史文化層因此保存。工程開挖發現疑似遺構時，即通報台南市文化資產管理處，邀集專家研議保存；無法原址保存者，則以GPS定位、3D雷射掃描、測繪等方式記錄，並視情況加固、提取及移置保存。
20處遺構中，包括距今約2000年的聖功女中遺址，出土鼓腹缽、陶紡輪、魚卡子等史前遺物；清代台灣府城城垣遺構，見證府城防禦體系；地下軍械庫出土逾2000顆鐵質彈丸及火槍、砲管、頭盔等軍事遺物；新樓醫院前發現白糖精煉糖漏及夯土牛車路地層，呈現清代製糖產業。此外，還有日治初期蒸汽火車使用的南北轉車台，以及名流宅園「固園」等遺構。
成果展即日起至11月22日在台南文化創意產業園區「茉莉工坊」展出，鐵道局表示，地下化不只是鐵路移入地下，舊鐵軌騰空後將形成全長6.15公里綠園道，也將讓出土遺構融入城市景觀，讓地下的歷史記憶走入市民生活。
台南市文化資產管理處表示，依文化資產保存法，施工或開發發現疑似歷史遺跡，應停止施工並通報主管機關，原則上「能原地保存就優先原地保存」，例如北區公園北路雨水下水道工程發現清代小北門城牆遺跡，市府調整箱涵設計，讓城牆留在原址；聲寶橘青春台南安平館工程發現疑似真空鹽工場設施，計畫拆解保存、未來展示，民族路教會新建工程發現日治建築遺跡，也採記錄、拆解及保存部分構件方式，融入新建物景觀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。