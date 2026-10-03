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台南掘地3尺有古蹟 鐵路地下化出土20處文資遺構展揭密

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化工程挖到磚砌遺構。圖／鐵道局提供
台南鐵路地下化工程挖到磚砌遺構。圖／鐵道局提供

近年台南公共工程及民間開發陸續發現地下老建築、城牆及產業設施等歷史遺跡。交通部鐵道局配合台南市區鐵路地下化工程，施工期間發現20處跨越史前、清代、日治及戰後的文化資產遺構，將發掘、保存及規畫成果集結展出，「下一站，府城：搭乘時空列車，漫遊鐵道上的歷史停靠」成果展。

鐵道局表示，1900年台灣縱貫鐵路台南段通車後，臨軌土地長期作為鐵路設施使用，部分歷史文化層因此保存。工程開挖發現疑似遺構時，即通報台南市文化資產管理處，邀集專家研議保存；無法原址保存者，則以GPS定位、3D雷射掃描、測繪等方式記錄，並視情況加固、提取及移置保存。

20處遺構中，包括距今約2000年的聖功女中遺址，出土鼓腹缽、陶紡輪、魚卡子等史前遺物；清代台灣府城城垣遺構，見證府城防禦體系；地下軍械庫出土逾2000顆鐵質彈丸及火槍、砲管、頭盔等軍事遺物；新樓醫院前發現白糖精煉糖漏及夯土牛車路地層，呈現清代製糖產業。此外，還有日治初期蒸汽火車使用的南北轉車台，以及名流宅園「固園」等遺構。

成果展即日起至11月22日在台南文化創意產業園區「茉莉工坊」展出，鐵道局表示，地下化不只是鐵路移入地下，舊鐵軌騰空後將形成全長6.15公里綠園道，也將讓出土遺構融入城市景觀，讓地下的歷史記憶走入市民生活。

台南市文化資產管理處表示，依文化資產保存法，施工或開發發現疑似歷史遺跡，應停止施工並通報主管機關，原則上「能原地保存就優先原地保存」，例如北區公園北路雨水下水道工程發現清代小北門城牆遺跡，市府調整箱涵設計，讓城牆留在原址；聲寶橘青春台南安平館工程發現疑似真空鹽工場設施，計畫拆解保存、未來展示，民族路教會新建工程發現日治建築遺跡，也採記錄、拆解及保存部分構件方式，融入新建物景觀。

聲寶橘青春台南安平館工程發現的真空鹽蒸發室設施建築遺構。圖／台南市文資處提供
聲寶橘青春台南安平館工程發現的真空鹽蒸發室設施建築遺構。圖／台南市文資處提供

台南鐵路地下化工程挖到北轉車台。圖／鐵道局提供
台南鐵路地下化工程挖到北轉車台。圖／鐵道局提供

台南鐵路地下化工程挖到機關庫遺址。圖／鐵道局提供
台南鐵路地下化工程挖到機關庫遺址。圖／鐵道局提供

台南市中西區民生路停車場發現的清代永固金城遺構。圖／台南市文資處提供
台南市中西區民生路停車場發現的清代永固金城遺構。圖／台南市文資處提供

台南市北區西門路三段和公園北路交叉口發現的清代台灣府城小北門城樓遺構。圖／台南市文資處提供
台南市北區西門路三段和公園北路交叉口發現的清代台灣府城小北門城樓遺構。圖／台南市文資處提供

台南鐵路地下化工程挖到古城垣遺構。圖／鐵道局提供
台南鐵路地下化工程挖到古城垣遺構。圖／鐵道局提供

台南 古蹟 鐵路地下化

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