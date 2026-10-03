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台南鐵路迎百年變革！地面鐵軌、平交道、陸橋怎麼拆一次看

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民族路四維地下道上方有「壽陸橋」古蹟，將會保留。記者吳淑玲／攝影
民族路四維地下道上方有「壽陸橋」古蹟，將會保留。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化第一期工程將在18日通車，北起與永康交界的新台南站南端、南至南台南站南端，全長約8.23公里，沿線9處平交道、4處陸橋、8處地下道及2處鐵路橋涵等23處鐵路與道路交會設施還要拆除，其中光是長榮鋼便橋拆除就長達一年，議員憂心「施工黑暗期」，鐵道局說明採分階段、依對交通衝擊程度逐步拆除，像長榮鋼便橋會等開元路通車後才會施工，降低對交通衝擊。

百年台南鐵路將迎來百年變革，但地面設施拆除牽動地方交通，也起關切，市議員陳怡珍多次在議會提醒，長榮路高架鋼便橋預計年底封閉拆除，但道路修復約需一年，該處是重要交通要道，要求鐵道局及市府提前做好交通配套，尤其鋼便橋拆除期間，務必開通實踐街平交道汽車通行，兩項工程應錯開。

交通局表示，長榮路一帶道路條件複雜，除了拆除高架便橋，還須填平原有地下道，將與鐵道局研商施工工序及交通維持方案，盡可能縮短道路封閉時間；實踐街則會在施工條件允許下，爭取保留一至兩個車道供汽車通行。

鐵道局南部工程分局長史春華表示，地下化通車後將依序拆除既有鐵道設施，包括電車線、沿線電纜及相關設備，最後才是鐵軌，拆除作業必須配合各路段交通維持條件安排順序，如長榮路、開元路一帶，目前開元路仍在施工封閉，必須等開元路恢復通車後，才有條件拆除長榮路鋼便橋，相關工序必須錯開，避免同時施工造成更大交通衝擊。

史春華指出，平交道部分，也會優先處理影響交通的路段，包括先拆除平交道路口的鐵軌，讓道路恢復正常使用。至於橋梁及其他橫交設施，則依權責分工拆除，長榮路鋼便橋、東門陸橋等由鐵道局負責，部分地下道及陸橋則由台南市政府辦理。民族路四維地下道上方的「壽陸橋」具有古蹟身分，將予以保留。

史春華表示，既有設施全部拆除、清運完成後，騰空的鐵道路廊才會交由台南市政府，市府目前已同步辦理綠園道規畫設計，從「地下化通車」到「鐵道路廊變身綠園道」，地下通車到正式拆除前，鐵道路廊有一段空檔。

近期已有民眾及學校建議，希望在鐵軌正式消失前辦理走讀活動，讓民眾走上這條即將走入歷史的鐵道路廊。史春華說，若時間及安全條件允許，可研究開放鐵道走讀活動，這是「以後也不會有這個機會」的特殊體驗，若能成行，具有保存城市記憶的意義。

台南鐵路地下化第一期將於18日完工通車，全長約8.23公里的鐵軌及平交道等設施，將陸續拆除。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化第一期將於18日完工通車，全長約8.23公里的鐵軌及平交道等設施，將陸續拆除。記者吳淑玲／攝影

府連地下道會隨著鐵路地下化後填平。記者吳淑玲／攝影
府連地下道會隨著鐵路地下化後填平。記者吳淑玲／攝影

光華街涵洞上面行駛火車的場景，會隨著鐵路地下化消失，涵洞也會填平。記者吳淑玲／攝影
光華街涵洞上面行駛火車的場景，會隨著鐵路地下化消失，涵洞也會填平。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化第一期將於18日完工通車，全長約8.23公里的鐵軌及平交道等設施，將陸續拆除。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化第一期將於18日完工通車，全長約8.23公里的鐵軌及平交道等設施，將陸續拆除。記者吳淑玲／攝影

台南 鐵道 地下道

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