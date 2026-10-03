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迎戰美國花生 雲林花生找霹靂布袋戲助陣「素還真」6大角色搶攻市場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
因應美國花生將零關稅進口，可能衝擊國產花生，雲林縣虎尾鎮農會今與霹靂布袋戲跨界聯名，將經典布袋戲角色融入虎霸王花生包裝，並與縣內花生產業串聯，共同發表新品。記者陳雅玲／攝影
因應美國花生將零關稅進口，可能衝擊國產花生，雲林縣虎尾鎮農會今與霹靂布袋戲跨界聯名，將經典布袋戲角色融入虎霸王花生包裝，並與縣內花生產業串聯，共同發表新品。記者陳雅玲／攝影

雲林縣是國內最大花生產地，因應美國花生將零關稅進口，可能衝擊國產花生，虎尾鎮農會今與霹靂布袋戲跨界聯名，將經典布袋戲角色融入虎霸王花生包裝，並與縣內花生產業串聯，共同發表新品，盼在花生市場面臨挑戰之際，創造更多消費話題與產品價值，帶動產業發展。

虎尾鎮農會今發表虎霸王花生新包裝並表揚農民，由理事長林坤泉、總幹事蔡武吉、常務監事陳炎榮共同主持發表會，農糧署中區分署長陳尚仁、立委張嘉郡、雲林副縣長陳璧君、中華民國農會總幹事張永成、雲林縣農會總幹事陳志揚、等人出席。

蔡武吉表示，雲林是布袋戲的故鄉，且霹靂布袋戲總部就位於虎尾，國產花生今年面臨嚴峻市場挑戰，為讓消費市場有新話題，今年與霹靂聯名，將素還真、一頁書、葉小釵、佛劍分說、疏樓龍宿、劍子仙跡等6名人氣角色融入，為虎霸王調味花生換上新包裝，並與雲林國際偶戲節合作，推出「澎湃包」偶戲節限定包裝。

發表會同時集結多項來自策略聯盟內的新產品，包含北港鎮農會「9號花生」、元長鄉農會「黑金剛花生糖」、莿桐合作農場結合蒜頭推出的「蒜片花生糖」、以及土庫鎮農會「豆好康」等多項特色產品。

張嘉郡表示，面對美國花生零關稅挑戰，虎尾鎮農會精益求精，與霹靂聯名包裝，盼為花生打出更廣大市場，呼籲民眾支持國產雲林花生，支持在地農民；陳璧君說，虎尾鎮農會透過產品開發與品牌設計，讓傳統農產以嶄新面貌走進消費市場，創造更高的附加價值。

虎尾鎮花生種植面積占全縣四分之一，農會近年積極推動產銷履歷花生契作，是全國第一家具有產銷履歷驗證的農會，加工廠也通過ISO22000及HACCP國際食品衛生安全管理驗證，主力商品虎霸王系列花生今年至今銷售額已逾3千萬元。

因應美國花生將零關稅進口，可能衝擊國產花生，雲林縣虎尾鎮農會今與霹靂布袋戲跨界聯名，將經典布袋戲角色融入虎霸王花生包裝，並與縣內花生產業串聯，共同發表新品。記者陳雅玲／攝影
因應美國花生將零關稅進口，可能衝擊國產花生，雲林縣虎尾鎮農會今與霹靂布袋戲跨界聯名，將經典布袋戲角色融入虎霸王花生包裝，並與縣內花生產業串聯，共同發表新品。記者陳雅玲／攝影

因應美國花生將零關稅進口，可能衝擊國產花生，雲林縣虎尾鎮農會今與霹靂布袋戲跨界聯名，將經典布袋戲角色融入虎霸王花生包裝，並與縣內花生產業串聯，共同發表新品。圖／雲林縣政府提供
因應美國花生將零關稅進口，可能衝擊國產花生，雲林縣虎尾鎮農會今與霹靂布袋戲跨界聯名，將經典布袋戲角色融入虎霸王花生包裝，並與縣內花生產業串聯，共同發表新品。圖／雲林縣政府提供

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