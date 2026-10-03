嘉義福安舘「百年心香路」啟程 徒步60公里橫跨嘉南平原進香

雲林縣政府推動「美麗雲林5S永續治理行動」，今天在東勢鄉明倫國小舉行成果發表會，除公布全縣已巡查發現200處髒亂點、清除100處，也成立「月眉社區水環境巡守隊」，結合科技監控與社區巡護，盼從源頭防堵垃圾亂丟、偷倒。環保局同步祭出7至9月提高檢舉獎勵金措施，今年8月起民眾檢舉違法棄置案件獎勵金由10%提高至50%，號召全民當環境「守門人」。

2026-10-03 10:07