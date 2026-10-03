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嘉義福安舘「百年心香路」啟程 徒步60公里橫跨嘉南平原進香
嘉義市福安舘年度宗教盛事「百年心香路」徒步謁祖巡安活動今天登場，副市長陳永豐參加起香大典，參拜代天巡狩吳府千歲，點燃起馬炮後扶轎起駕，展開3天2夜60公里徒步進香，前往祖廟台南南鯤鯓代天府，以雙腳走過百年香路，延續地方信仰傳承與珍貴宗教文化。
嘉義市福安舘表示，今天起展開為期3天徒步進香，第1天夜宿朴子配天宮、第2天夜宿南鯤鯓代天府 ，第3天回到嘉邑代天巡府福安舘安座，期間將於水上慈賢宮，朴子配天宮，布袋嘉應廟發放限量300份王爺座金，邀請大家共襄盛舉，一起踏上百年心香路。
陳永豐說，福安舘主祀代天巡狩吳府千歲，奉祖廟南鯤鯓代天府旨意鎮守嘉義，並獲指定為「鯤鯓王諸羅行舘」，每年舉辦「百年心香路」徒步謁祖活動，延續傳統信仰精神，橫跨嘉義市、嘉義縣及台南市，沿途行經友宮巡安會香，展現嘉義人堅韌不屈、虔誠敬神信仰精神。
陳永豐也說，福安舘透過「社團法人嘉義市福安王爺慈善會」持續關懷弱勢、投入社會公益，將王爺慈悲濟世精神，轉化為溫暖社會行動；另也感謝福安舘持續推廣優質宮廟文化與環保進香理念，今年減少鞭炮施放、重視沿途環境整潔，展現現代宮廟文化良好風貌。
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