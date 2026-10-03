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秋天仍要防登革熱！台南增第9例境外移入 查獲1287個陽性孳生容器
台南市10月2日新增1例境外移入登革熱病例，為新市區港墘里20多歲菲律賓籍男性，9月29日出現發燒、頭痛症狀，10月1日搭機由高雄機場入境，經機場檢疫站NS1快篩陽性，返台南後立即住院，未進入社區，10月2日PCR確診。這是台南今年第9例境外移入病例，將住院至病毒血症期結束後才返家。
台南市防疫團隊接獲通報後，已完成個案居住地、工作地環境巡檢及病媒蚊孳清等防疫措施。
疾管署統計，截至10月2日，國內今年累計179例登革熱病例，包括12例本土及167例境外移入，境外移入以越南最多，其次為印尼、菲律賓、馬爾地夫及馬來西亞。
市長黃偉哲提醒，雖已入秋，但白天氣溫仍適合病媒蚊活動，研究顯示25至27度最適合病媒蚊生長。民眾前往東南亞等登革熱流行地區，應穿淺色長袖衣褲並使用核准防蚊液，返國若出現發燒等症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史。
登革熱防治中心表示，今年1至9月查獲1287個陽性孳生容器，以桶缸甕盆占63.4%最多，提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器，降低病媒蚊孳生。
防治中心也呼籲醫療院所提高警覺，診視病患時落實T.O.C.C.，若有流行地區旅遊史，合併發燒及任2項疑似症狀，應立即使用NS1快篩並通報，以降低社區傳播風險。
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