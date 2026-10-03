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虎尾毛巾變身「奇幻工廠」 巾彩耕地藝術節今開幕

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場。記者陳雅玲／攝影
2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場。記者陳雅玲／攝影

2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠 TOWEL WONDER FACTORY」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場，推出「毛巾奇幻夢工廠」、「毛巾極限運動場」、親子DIY、巾彩市集及藝文展演，還串聯虎尾魅力商圈祭出消費回饋，邀民眾利用週末走進虎尾，玩毛巾、逛市集、看表演。

虎尾是台灣重要毛巾產業聚落，今年巾彩耕地藝術節把毛巾融入遊戲、展覽與親子活動，讓民眾在遊玩過程中認識虎尾毛巾產業，也看見在地產品的創意與特色。

今年活動最大亮點之一是「毛巾奇幻夢工廠」，民眾進入展區後，透過故事情境、任務引導及互動闖關，認識毛巾從原料、織造、染整到成品及生活應用的過程，將原本較為生硬的產業知識，轉化為親子可以一起完成的遊戲任務。

「毛巾極限運動場」則把日常生活中的毛巾變成趣味競賽道具，設計毛巾傳球、毛巾拋投、快手摺疊等關卡，大小朋友都能一起挑戰，在遊戲中感受毛巾的柔軟與多元用途，也成為現場拍照、錄影的熱門場景。

民進黨雲林縣長參選人、立法委員劉建國表示，虎尾毛巾不只是地方產業，也是雲林重要的生活品牌，每個人從出生到終老都離不開毛巾，是一生當中很重要的必需品之一。

主辦單位雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長周信蒼表示，過去毛巾給人的印象多半是日常用品，今年希望讓大家發現毛巾也能很有創意、很有故事，還能成為親子體驗及地方觀光的一環，歡迎民眾把握活動時間，到虎尾支持在地品牌，把雲林好產品帶回家。

2026雲林巾彩耕地藝術節今天起至明天在虎尾同心公園舉行，現場有毛巾奇幻夢工廠、毛巾極限運動場、親子DIY、大地遊戲、巾彩市集、藝文演出及商圈折抵券等活動，邀民眾走進「巾彩奇幻工廠」，從遊戲與體驗認識虎尾毛巾產業。

2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場。記者陳雅玲／攝影
2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場。記者陳雅玲／攝影

2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場。記者陳雅玲／攝影
2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場。記者陳雅玲／攝影

2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場。記者陳雅玲／攝影
2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場。記者陳雅玲／攝影

2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場。記者陳雅玲／攝影
2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場。記者陳雅玲／攝影

2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場，立委劉建國大力推薦國產毛巾。記者陳雅玲／攝影
2026雲林巾彩耕地藝術節今天在虎尾同心公園開幕，今年以「巾彩奇幻工廠」為主題，將毛巾產業化身為親子遊戲場，立委劉建國大力推薦國產毛巾。記者陳雅玲／攝影

毛巾 奇幻 藝術節

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