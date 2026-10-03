快訊

李多慧街邊瘋跳「閃身步」鞋子秒噴飛！曬母女合體熱舞被讚像姊妹

台中男清晨毒駕撞天橋！體大3學生「晨跑」慘遭撞上

北捷座椅驚見「一灘血」路人繞道！下秒1幕暖爆 網讚：整個人在發光

聽新聞
0:00 / 0:00

台南19家觀光工廠夯超吸客！遊客一年增30萬人次、營業額增2億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市獲奬觀光工廠。圖／台南市政府提供
台南市獲奬觀光工廠。圖／台南市政府提供

台南市19家觀光工廠去年吸引超過230萬人次參訪，創造逾13億元營業額，較前一年增加逾30萬人次、2億元，觀光工廠數量也是中南部最多。今年再有5家觀光工廠獲經濟部產業發展署肯定，顯示台南產業觀光持續成長。

「2026觀光工廠頒獎典禮暨夢想派對南部專展」2日在高雄展覽館舉行，台南共有5家觀光工廠獲獎。其中，南區黑橋牌「黑豬青花椒條子肉乾」、歸仁萬國通路「KK92 AVENUE PCR永續旅行箱」獲「節慶首選」；六甲蘭都「蘭花瓶苗手作DIY」、仁德虹泰「小馬哥水凝膠芳香公仔」及官田天一中藥「菱炭驅蚊淨化香包」獲「職人手作」。

經發局表示，台南觀光工廠2025年度來客數超過230萬人次、營業額逾13億元；2024年度則超過200萬人次、營業額逾11億元，兩項數據均明顯成長。市府近年持續輔導業者發展特色體驗、產品創新及服務，帶動民眾走進工廠認識在地產業。

市長黃偉哲表示，台南目前有19家觀光工廠，涵蓋食品、生活用品、美妝、生技及傳統產業等領域，各有不同產業發展歷程及在地故事。透過轉型，將製造、生產及技術流程以生活化、趣味化方式呈現，讓民眾從參觀導覽、DIY體驗及特色商品認識台南產業發展與創新成果。

經發局長張婷媛表示，觀光工廠兼具產業展示、文化傳承、教育體驗及觀光休閒功能，市府將持續透過主題活動、旅遊路線及跨域資源串聯，增加民眾走訪機會，讓觀光工廠成為串聯產業、文化、教育及地方旅遊的重要節點。

目前台南另有黑橋牌香腸博物館、官田天一中藥生活化園區獲「優良觀光工廠」，仁德奇美食品幸福工廠、歸仁萬國通路創意觀光工廠獲「國際亮點觀光工廠」。

台南 觀光工廠 遊客

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026高雄市旅行公會冬季國際旅展 今日開幕

台南「蛋黃區」土地搶手 中國城運河星鑽2筆脫標進帳39.14億

安平馬公觀光輪船試辦　澎湖輪台南載客開航

影／澎湖輪首航安平馬公搭載率近9成 享受「類郵輪」旅程

相關新聞

與北市月差達1萬8…台南體育選手補助六都倒數 議員喊別讓人才出走

台南常面臨優秀體育選手遭外縣市挖角，有議員指出，市府針對全國運動會或全國中等學校運動會得名的選手，後續提供訓練補助金額，但南市在六都倒數，例如全運會個人組第一名訓練補助金額，台南和台北每月相差一萬八五○○元，盼補足差距，讓人才不因經濟因素出走。南市體育局回應，未來會爭取更多上級支持與社會資源挹注。

台南19家觀光工廠夯超吸客！遊客一年增30萬人次、營業額增2億

台南市19家觀光工廠去年吸引超過230萬人次參訪，創造逾13億元營業額，較前一年增加逾30萬人次、2億元，觀光工廠數量也是中南部最多。今年再有5家觀光工廠獲經濟部產業發展署肯定，顯示台南產業觀光持續成長。

監視器、檢舉獎金雙管齊下 雲林抓亂丟垃圾今公布成果

雲林縣政府推動「美麗雲林5S永續治理行動」，今天在東勢鄉明倫國小舉行成果發表會，除公布全縣已巡查發現200處髒亂點、清除100處，也成立「月眉社區水環境巡守隊」，結合科技監控與社區巡護，盼從源頭防堵垃圾亂丟、偷倒。環保局同步祭出7至9月提高檢舉獎勵金措施，今年8月起民眾檢舉違法棄置案件獎勵金由10%提高至50%，號召全民當環境「守門人」。

市府育才砸9千萬打造 台南永大溜冰場遭怨對外地選手更大方

台南市前年舉辦全中運之前斥資九千多萬元興建的永大滑輪溜冰場，市長黃偉哲當時宣布要培養優秀選手，不過最近被反映市府委外經營後的廠商引進民間社團統包場地，平時只開放每天上午十時到中午提供練習，應確立相關使用機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。