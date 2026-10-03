台南19家觀光工廠夯超吸客！遊客一年增30萬人次、營業額增2億

台南市19家觀光工廠去年吸引超過230萬人次參訪，創造逾13億元營業額，較前一年增加逾30萬人次、2億元，觀光工廠數量也是中南部最多。今年再有5家觀光工廠獲經濟部產業發展署肯定，顯示台南產業觀光持續成長。

「2026觀光工廠頒獎典禮暨夢想派對南部專展」2日在高雄展覽館舉行，台南共有5家觀光工廠獲獎。其中，南區黑橋牌「黑豬青花椒條子肉乾」、歸仁萬國通路「KK92 AVENUE PCR永續旅行箱」獲「節慶首選」；六甲蘭都「蘭花瓶苗手作DIY」、仁德虹泰「小馬哥水凝膠芳香公仔」及官田天一中藥「菱炭驅蚊淨化香包」獲「職人手作」。

經發局表示，台南觀光工廠2025年度來客數超過230萬人次、營業額逾13億元；2024年度則超過200萬人次、營業額逾11億元，兩項數據均明顯成長。市府近年持續輔導業者發展特色體驗、產品創新及服務，帶動民眾走進工廠認識在地產業。

市長黃偉哲表示，台南目前有19家觀光工廠，涵蓋食品、生活用品、美妝、生技及傳統產業等領域，各有不同產業發展歷程及在地故事。透過轉型，將製造、生產及技術流程以生活化、趣味化方式呈現，讓民眾從參觀導覽、DIY體驗及特色商品認識台南產業發展與創新成果。

經發局長張婷媛表示，觀光工廠兼具產業展示、文化傳承、教育體驗及觀光休閒功能，市府將持續透過主題活動、旅遊路線及跨域資源串聯，增加民眾走訪機會，讓觀光工廠成為串聯產業、文化、教育及地方旅遊的重要節點。

目前台南另有黑橋牌香腸博物館、官田天一中藥生活化園區獲「優良觀光工廠」，仁德奇美食品幸福工廠、歸仁萬國通路創意觀光工廠獲「國際亮點觀光工廠」。