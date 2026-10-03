監視器、檢舉獎金雙管齊下 雲林抓亂丟垃圾今公布成果

雲林縣政府推動「美麗雲林5S永續治理行動」，今天在東勢鄉明倫國小舉行成果發表會，除公布全縣已巡查發現200處髒亂點、清除100處，也成立「月眉社區水環境巡守隊」，結合科技監控與社區巡護，盼從源頭防堵垃圾亂丟、偷倒。環保局同步祭出7至9月提高檢舉獎勵金措施，今年8月起民眾檢舉違法棄置案件獎勵金由10%提高至50%，號召全民當環境「守門人」。

環保局長張喬維表示，縣內部分偏僻路段因人車較少，經常成為不肖人士偷倒廢棄物的地點，民眾檢舉、清除後，過一段時間又可能再次出現垃圾。環保局今年啟動5S永續治理行動，強化科技監控，也擴大全民環境日清掃，並提高檢舉獎勵金。

截至9月底，環保局巡查發現全縣共有200處髒亂點，已清除100處，另有40處依法函報權管機關限期改善。經大數據分析，棄置熱點以水利署、農水署等中央水利用地占41.7%最高，其次為私有土地占18.3%，顯示水利及偏僻道路管理仍是環境治理的重要區域。

張喬維指出，今年7月至9月，環保志工及河川巡守隊共發動192場環境清掃行動，清除垃圾1萬1506公斤、資源回收物3117公斤，透過志工深入村里、水路及偏僻河岸，及早發現並通報環境問題。

在防堵偷倒方面，環保局目前已設置15台高畫質監控攝影機及20台嚇阻式攝影機，布設在列管髒亂熱點及偏僻產業道路。今年7月至今，透過科技設備蒐證及民眾檢舉，已裁罰69件，罰鍰共18萬3600元，已發出9萬1800元獎勵金，其中莿桐一名民眾發現有人欲違法傾倒事業廢棄物，不僅主動通報，更協助攔阻車輛，因而獲得6000元獎勵金。

今天活動也舉行「月眉社區水環境巡守隊」授旗成立儀式。縣長張麗善表示，未來將結合環保局AI科技監控與巡守志工的在地力量，形成「科技監控、社區巡護、全民守護」的環境防線，讓髒亂點不只是清除，更能持續維持乾淨。

張麗善呼籲，環境整潔需要公部門與民間共同維護，希望民眾落實5S精神，發現違法棄置立即通報，從源頭減少垃圾偷倒，共同守護雲林清淨家園。

雲林縣政府推動「美麗雲林5S永續治理行動」，今天發表成果，同時成立「月眉社區水環境巡守隊」，呼籲民眾一同守護家園。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府推動「美麗雲林5S永續治理行動」，今天成果發表會，同時成立「月眉社區水環境巡守隊」，深入社區清掃。圖／雲林縣環保局提供

雲林縣政府推動「美麗雲林5S永續治理行動」，今天發表成果，同時成立「月眉社區水環境巡守隊」，呼籲民眾一同守護家園。記者陳雅玲／攝影