市府育才砸9千萬打造 台南永大溜冰場遭怨對外地選手更大方

台南市前年舉辦全中運之前斥資九千多萬元興建的永大滑輪溜冰場，市長黃偉哲當時宣布要培養優秀選手，不過最近被反映市府委外經營後的廠商引進民間社團統包場地，平時只開放每天上午十時到中午提供練習，應確立相關使用機制。

市議員楊中成表示，當初黃偉哲曾經宣示永大滑輪溜冰場不會向選手家長收費，如今市府委外經營，業者經營管銷難以過問，但家長要求至少每周一到五選手下課後要有兩小時「公益時段」讓他們練習、「即使收費也接受」。

七月底市府體育局與選手培訓團隊的學校、廠商三方溝通協調開「永大溜冰場使用會議」，校方和培訓團隊表示，在地資源分配嚴重不公，除平時練習時間問題，另包括攸關選拔在地優秀選手的「全民運動會台南市代表隊選拔賽」竟僅開放一天讓在地選手適應場地，一般比賽「台南市溜委會盃賽」卻大方開放三天供外縣市選手訓練。

培訓團隊提出訴求，應確立在地競技選手場地使用權益、收費機制與配套方案，切割商業與競技，嚴格區分「私人營利招生教學」與「學校校隊、市代表隊、在地競技培訓」，因本質不同，絕不能適用同一套收費與管理邏輯，且場館應在溜冰賽事「前一個月」開放場館離峰時段供台南市參賽選手進行專屬培訓。

團隊也主張，市府責無旁貸必須提供「安全無虞的訓練場所」保障基層選手的訓練基本權益。

體育局回應，一個月內全力協調各方提出的改善方案，但無法承諾廠商和學校培訓團隊會完全達成共識。