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與北市月差達1萬8…台南體育選手補助六都倒數 議員喊別讓人才出走

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
南市議員指出市府提供優秀選手的培訓補助，與五都相比有落差。圖為去年台南主辦全中運項目中的輕艇賽事畫面。記者鄭惠仁／攝影
南市議員指出市府提供優秀選手的培訓補助，與五都相比有落差。圖為去年台南主辦全中運項目中的輕艇賽事畫面。記者鄭惠仁／攝影

台南常面臨優秀體育選手遭外縣市挖角，有議員指出，市府針對全國運動會或全國中等學校運動會得名的選手，後續提供訓練補助金額，但南市在六都倒數，例如全運會個人組第一名訓練補助金額，台南和台北每月相差一萬八五○○元，盼補足差距，讓人才不因經濟因素出走。南市體育局回應，未來會爭取更多上級支持與社會資源挹注。

市議員施余興望說，南市府對設籍且就讀南市的選手，在全中運、全國運動會得名有發獎金及後續訓練補助，然而訓練補助的金額，幾乎難及其他五都。他舉例，南市府針對全運會個人組第一至三名，訓練補助金每月一萬兩千元、八千元、三千元，團體組一至三名七千元、四千元、一千五百元，北市金額最高，個人組第一名三萬五百元、第二和三名兩萬八千元；高雄前三名為兩萬元、一萬兩千元、八千元。

全中運南市府對個人組一至三名的訓練補助為三千元、兩千元、一千五百元；其他五都除桃園未發訓練補助，北市第一名每月一萬兩千五百元、第二和三名四千兩百元，高雄則是第一名每月八千元、第二名四千元、第三名三千元。

施余興望直言，台南補助金額與五都確實存在差距，恐怕一再出現台南培養的好手為人作嫁、幫外縣市拿牌得獎，例如發生滑冰好手在去年台南主辦全中運前被挖角、代表高雄來台南比賽的諷刺畫面，也曾有在全中運奪跆拳道冠軍的台南選手，因家庭經濟無法負擔後續訓練費用，最後轉而投身職業軍人。

他呼籲，市府應從「獎牌導向」走向「人才培育導向」，讓真正有潛力、有努力、有成績的選手都能獲得應有支持。

體育局指出，相關問題市府非常重視，但因整體預算有限，且近年台南運動相關軟硬體建設經費龐大，難免無法面面俱到。

體育 六都 選手

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