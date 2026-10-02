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台南鐵路地下化倒數！ 沿線4大宮廟推「驛起平安福袋」限量領

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民政局推出「百年鐵道・驛起平安」系列活動，沿鐵路4間寺廟各推出限量1000份平安福袋，民眾可至寺廟參拜祈福後領取。記者吳淑玲／攝影
台南市民政局推出「百年鐵道・驛起平安」系列活動，沿鐵路4間寺廟各推出限量1000份平安福袋，民眾可至寺廟參拜祈福後領取。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化第一階段本月18日通車，台南市民政局舉辦「百年鐵道・驛起平安」系列活動，串聯東區、中西區、北區3區公所及4間府城重要寺廟，透過鐵道走讀、地方文史、音樂活動及祈福等方式，帶領市民回顧百年鐵道與城市發展的歷史，也迎接鐵路地下化後的城市新篇章。

市長黃偉哲、立委陳亭妃下午出席記者會時表示，鐵路與府城宮廟及地方發展息息相關，市府透過北區、中西區、東區3區走讀，串聯台灣首廟天壇、開基玉皇宮、台灣府城隍廟、台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮等4間府城重要寺廟，推出「驛起平安」平安福袋，將鐵路通車與府城祈福文化相互連結，為城市新階段獻上平安祝福。4間寺廟各限量1000份，民眾可至寺廟參拜祈福後領取，詳細領取方式及活動資訊將公布於各寺廟官方臉書。

立委陳亭妃表示，祈福活動很有意義，讓市民尤其是下一代認識鐵路地下化的過去、現在與未來。未來也將接棒賴清德總統、市長黃偉哲，持續推動地下化第二期延伸大橋站至永康站地下化及後續立體化工程，接續城市縫合工作，邀請市民共同歡慶百年鐵路、祈求平安。

民政局表示，系列活動將由北區公所率先於10月4日推出「時光軌跡・鐵道巡禮」，沿鐵路沿線走訪勝安社區、開元國小、成功國中及大光國小等場域，透過分站走讀認識鐵道與地方生活發展脈絡；中西區公所則於10月14日發行七條通新聞社「鐵道記憶」特刊，由中西區圖書館與《小事報》團隊共同策劃，邀請市民從生活經驗留下鐵道記憶。

東區公所將於10月17日在巴克禮公園舉辦「百年鐵道・府城光輝」草地音樂會，安排樂團演出、鐵道耆老訪談影片及故事分享等內容，透過音樂、影像與地方故事回顧鐵道歲月，讓不同世代的生活記憶在通車前夕交流。

南市府表示，鐵路地下化通車是台南城市發展的重要里程碑，希望透過系列活動，在迎接城市新貌的同時，也保存陪伴台南走過百年的歷史記憶。邀請民眾把握通車前的時間，走訪熟悉的鐵道沿線、參與地方活動，聽聽屬於台南的鐵道故事，見證台南城市發展的新階段。

台南市民政局推出「百年鐵道・驛起平安」系列活動，沿鐵路4間寺廟各推出限量1000份平安福袋，民眾可至寺廟參拜祈福後領取。記者吳淑玲／攝影
台南市民政局推出「百年鐵道・驛起平安」系列活動，沿鐵路4間寺廟各推出限量1000份平安福袋，民眾可至寺廟參拜祈福後領取。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲、立委陳亭妃出席記者會，宣導「百年鐵道・驛起平安」系列活動，沿鐵路4間寺廟各推出限量1000份平安福袋，民眾可至寺廟參拜祈福後領取。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲、立委陳亭妃出席記者會，宣導「百年鐵道・驛起平安」系列活動，沿鐵路4間寺廟各推出限量1000份平安福袋，民眾可至寺廟參拜祈福後領取。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲表示，市府串聯3區走讀及4間宮廟舉辦「百年鐵道・驛起平安」系列活動，4間寺廟各推出限量1000份平安福袋，民眾可至寺廟參拜祈福後領取。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示，市府串聯3區走讀及4間宮廟舉辦「百年鐵道・驛起平安」系列活動，4間寺廟各推出限量1000份平安福袋，民眾可至寺廟參拜祈福後領取。記者吳淑玲／攝影

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