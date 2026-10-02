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台南營養午餐發甘露梨掀話題 黃偉哲回應這一句「酸爆」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南營養午餐水果是「甘露梨」引起網友熱議，市長黃偉哲回應了。記者吳淑玲／攝影
台南營養午餐水果是「甘露梨」引起網友熱議，市長黃偉哲回應了。記者吳淑玲／攝影

台南營養午餐連日掀起話題，繼日前每名學生獲發1顆中秋文旦後，又有家長在Threads分享，孩子營養午餐水果竟是甘露梨，引發網友熱議。台南市長黃偉哲今天回應表示，台南營養午餐好已是公認的，不只菜色好，民眾也關注到的水果，不論是「比頭還大的柚子、比頭還大的甘露梨」，「至少沒有比頭還大的藍莓」。

黃偉哲表示，營養午餐好除了菜色，也重視水果、鮮乳、優格、豆漿等食材，希望兼顧學生營養與健康，美味很重要但「最重要是食安」，因此不論水果或食材，都盡量使用台灣在地食材，如果台南當地沒有足夠或適合的食材，就會尋找其他地區的國產食材，「像甘露梨就不是台南，但它是台灣的」，符合使用國產食材的原則。

黃偉哲表示，希望營養午餐除了免費，更能讓學生吃出它的「真價值」，期待全國一起把營養午餐做好，「同學滿意、家長放心」。

有台南家長分享，甘露梨是孩子第一次拿到，過去學校也發過火龍果、芭樂、蘋果、香蕉、小番茄及葡萄等水果，網友留言也出現南北「水果大對比」，之前台北學校供應的3顆藍莓或半根香蕉相較，留言「台北只有3顆藍莓，台南是1顆梨子」，讓「台南營養午餐」意外成為Threads討論話題。

台南 營養午餐 甘露梨 黃偉哲

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