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雲林國慶升旗健走雙十登場 限量毛巾、國旗風車溫馨免費送

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今年國慶升旗安排雲林縣原民五團大融合組曲、直排輪「雙龍」隊領走，以及「食農天團」寶寶與民眾同樂，更贈送精美國慶小物，歡迎民眾踴躍參加。記者蔡維斌／攝影
今年國慶升旗安排雲林縣原民五團大融合組曲、直排輪「雙龍」隊領走，以及「食農天團」寶寶與民眾同樂，更贈送精美國慶小物，歡迎民眾踴躍參加。記者蔡維斌／攝影

迎接歡慶國慶雲林縣政府將於10月10日上午8點在斗六棒球場前廣場，舉行「2026雙十國慶齊步GO」，邀民眾升旗、唱國歌、健走歡慶國家生日，現場並準備國慶帽、毛巾、國旗風車及米餅等限量國慶紀念品，與完成健走的民眾分享同樂。

縣長張麗善表示，今年國慶3天連假適逢國際偶戲節也同步登場，10月9日晚間於縣立田徑場將由謝金燕、黃妃等藝人演出偶戲節開幕晚會，另有金掌獎比賽及國際偶戲演出，歡迎全國民眾利用連假到雲林，參加升旗健走、欣賞偶戲節活動，也可順道走訪縣內各優美景點。

張縣長表示，升旗活動安排雲林縣原民五團大融合組曲、直排輪「雙龍」隊領走，以及「食農天團」寶寶與民眾同樂。縣府希望透過國慶活動鼓勵民眾走出戶外，一起唱國歌、國旗歌，健走增進親子互動。

民政處長張庭魁指出，活動當天上午7點起開放排隊索取健走兌換券，限量800名，參加升旗可獲國旗風車；完成健走並集滿紀念章後，憑券兌領國慶帽及毛巾，現場拍照打卡上傳還有機會獲得限量好禮，送完為止。

今年國慶升旗安排雲林縣原民五團大融合組曲、直排輪「雙龍」隊領走，以及「食農天團」寶寶與民眾同樂，更贈送精美國慶小物，歡迎民眾踴躍參加。記者蔡維斌／攝影
今年國慶升旗安排雲林縣原民五團大融合組曲、直排輪「雙龍」隊領走，以及「食農天團」寶寶與民眾同樂，更贈送精美國慶小物，歡迎民眾踴躍參加。記者蔡維斌／攝影

今年國慶升旗安排雲林縣原民五團大融合組曲、直排輪「雙龍」隊領走，以及「食農天團」寶寶與民眾同樂，更贈送精美國慶小物，歡迎民眾踴躍參加。記者蔡維斌／攝影
今年國慶升旗安排雲林縣原民五團大融合組曲、直排輪「雙龍」隊領走，以及「食農天團」寶寶與民眾同樂，更贈送精美國慶小物，歡迎民眾踴躍參加。記者蔡維斌／攝影

今年國慶升旗安排雲林縣原民五團大融合組曲、直排輪「雙龍」隊領走，以及「食農天團」寶寶與民眾同樂，更贈送精美國慶小物，歡迎民眾踴躍參加。記者蔡維斌／攝影
今年國慶升旗安排雲林縣原民五團大融合組曲、直排輪「雙龍」隊領走，以及「食農天團」寶寶與民眾同樂，更贈送精美國慶小物，歡迎民眾踴躍參加。記者蔡維斌／攝影

雲林 國慶 健走

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