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安平馬公觀光輪船試辦 澎湖輪台南載客開航
台南市政府與台灣航業公司共同推動「安平－馬公」觀光輪船試辦航班，「澎湖輪」今天搭載逾520名旅客開航，旅行業者搭配推出「雙城跳島三日遊」行程，期望促成航線持續發展。
台南市副市長姜淋煌出席開航儀式致詞表示，安平商港具備大型客輪靠泊設施，鄰近觀光景點及陸、空運交通節點，交通便利，自114年重啟安平馬公觀光航班後，獲得民眾良好迴響，此次進一步邀請台航公司「澎湖輪」試辦航班安平馬公航線，提供旅客更多船舶及遊程選擇。
姜淋煌表示，此次澎湖輪試辦航班搭載超過520名旅客，顯示民眾對航線具有一定需求，試辦航班只是第一步，航線能否持續發展，需要中央、地方、航運及觀光旅遊業者共同合作，期盼透過此次航行累積營運經驗及客源，促成未來持續開航，讓民眾往來台南與澎湖間更便利。
台南市觀光旅遊局提供資料指出，此次除引進澎湖輪試航安平馬公航線，也聯手台南市旅遊業者推出「雙城跳島三日遊」優惠專案，整體搭載率近9成，船上設有多種艙等及設施，航程並結合台南小吃，提供旅客不同海上旅遊體驗，未來期待業者持續開發主題及深度遊程，拓展海洋觀光市場。
觀旅局指出，安平與馬公均為台灣重要旅遊目的地，過往曾有快樂公主號、麗娜輪等客輪往來，近年在市府與港務公司合作推廣下，也曾吸引奧德賽、海洋富士號等國際郵輪停靠，今年則是在6月30日至9月1日暑假檔期，開設安平馬公觀光航班，透過兩地直航串聯觀光資源。
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