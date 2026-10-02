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2年纂修「斗南鎮志」今出版 成百年「他里霧」首部文史寶典
雲林縣斗南鎮第一本鎮志今天正式出版，記錄他里霧百年歷史，斗南鎮公所委託雲科大歷經2年纂修，今天「斗南鎮志」問世，全書逾40萬字除大事紀，分10篇以地方總體圖像為架構，涵蓋歷史、產業、社會、文化等領域，讓斗南發展脈絡和文史記憶，得以永續延傳。
今天鎮志發表會，副縣長陳璧君及地方各界應邀參加，鎮長沈暉勛特別感謝斗南人文協會前理事長沈坤、教授李謁政的編纂團隊，以及翁敏修、徐雨村、許芳瑜、楊維真、吳建昇、賴信真等教授學者，攜手完成這項艱鉅的文化工程。
沈暉勛指出，斗南舊稱「他里霧」，早期為平埔族群「他里霧社」及「猴悶社」的生活場域，從農業聚落逐步形成今日農工商城鎮，累積豐富歷史文化資產。鎮志透過文獻資料、歷史影像、地圖、田野調查及訪談，蒐集豐富資料，除大事紀，共分總體圖像篇、歷史沿革篇、地理空間篇、政治制度篇、社會生活篇、經濟產業篇、藝文觀光篇、民俗宗教篇、教育體制篇及人物篇等10篇，記錄斗南發展軌跡，彌足珍貴。
總編纂李謁政表示，鎮志以地方總體圖像為架構，整合各項資料與檔案，編纂期間投入大量心力進行田野調查與訪談及文獻、檔案、地圖老照片的蒐集。讓更多斗南人認識自己生活的地方。
沈暉勛說，鎮志的出版不只是保存歷史與文化記憶，也期望鄉親對這片土地產生更深的情感連結，深化對家鄉的認同，未來鎮志將作為學校認識家鄉的重要教材。即日起至11月5日新出版的鎮志將在鎮立圖書館及官網展示，歡迎參閱，
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