快訊

半導體風雲／「讓我們先動工」南亞科選屏東這話埋伏筆

iPhone Duo免擔心摺痕！螢幕表層「可更換」 蘋果維修價格曝光超佛心

ChatGPT推新玩法！「虛擬試衣」功能超狂 實測短褲男變西裝穿搭超自然

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資4.3億增建二期校舍 台南九分子國中小明年擴大招生

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市九份子國中小二期校舍整體設計符合鑽石級綠建築規範。圖／台南市政府提供
台南市九份子國中小二期校舍整體設計符合鑽石級綠建築規範。圖／台南市政府提供

台南市第一所國民中小學九份子國中小，位在全國首座低碳示範社區，因校舍不敷使用，斥資4.3億九份子國中小二期校舍啟用，充實教學與學習空間，提供師生更好的學習環境，預期2027年新學期招生可增加國小、國中各60個名額。

教育局說明，九份子國中小二期校舍新建工程，興建2棟地上4層樓建築，規畫32間現代化教室、4間廁所及3座樓梯，整體設計符合鑽石級綠建築規範。

市長黃偉哲感謝學校團隊、建築師及施工團隊共同努力，在兼顧實用、耐用與校園整體環境下，提前完成32間教室的新校舍，讓學生能在今年8月開學時進駐使用。

黃偉哲指出，市府持續投入教育資源，除完善校園硬體，也重視科技融入教學，除了挹注22億元推動「生生有平板」，今年再追加2億7000萬元導入AI PC，透過數位工具協助教師進行差異化教學，讓不同學習進度的學生都能依自身需求學習。

黃偉哲強調，市府會持續支持有助於學生學習及教育發展的建設與資源投入，也期勉九份子國中小師生善用校園環境與數位學習資源，提升學習成效。

教育局長鄭新輝表示，九份子國中小校園早期規畫，即以綠建築理念為發展方向。二期校舍完工後，不僅擴充教學空間，也提供教師發展多元課程、學生自主探索及跨域學習所需的場域。教育局將持續支持學校結合校園空間與課程發展，讓建築不只是硬體設施，也成為學生學習永續、實踐生活教育的教材。

台南市九份子國中小二期校舍整體設計符合鑽石級綠建築規範。圖／台南市政府提供
台南市九份子國中小二期校舍整體設計符合鑽石級綠建築規範。圖／台南市政府提供

台南市九份子國中小二期校舍整體設計符合鑽石級綠建築規範。圖／台南市政府提供
台南市九份子國中小二期校舍整體設計符合鑽石級綠建築規範。圖／台南市政府提供

台南市立九份子國中小今天舉行二期校舍落成啟用典禮，市長黃偉哲與各界來賓見證新校舍啟用。圖／台南市政府提供
台南市立九份子國中小今天舉行二期校舍落成啟用典禮，市長黃偉哲與各界來賓見證新校舍啟用。圖／台南市政府提供

國中 校舍 台南 黃偉哲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市仁愛國中改建投入23億元 400汽機車格兼顧居民需求

秀峰高中新校舍啟用 侯友宜：要對8年工期念書的孩子跟家長們說聲抱歉

挹注3億元打造優質安全校舍 新竹市培英國中「學悉樓」啟用

美學、綠意融入校園　台中新設校打造城市教育新地標

相關新聞

廣角鏡／西螺大橋下 「九月雪」滿開

秋風起，濁水溪床迎來季節限定絕景。彰雲交界的西螺大橋下，「九月雪」甜根子草爆發。羽毛狀的潔白花穗沿著寬闊的河灘地延伸，遠望猶如為河床鋪上柔軟的銀白地毯，吸引攝影愛好者與遊客朝聖。甜根子草一波波翻湧的銀白草浪，與橫跨天際的鮮紅色西螺大橋形成強烈對比。

新台南車站 周末將開放導覽

台南市區鐵路地下化十八日通車，交通部鐵道局指出，新舊軌道切換作業選在通車前晚十時至當天上午六時，預計影響善化站至仁德站間廿多班次列車，已與台鐵協調，透過公路方式替運。

斥資4.3億增建二期校舍 台南九分子國中小明年擴大招生

台南市第一所國民中小學九份子國中小，位在全國首座低碳示範社區，因校舍不敷使用，斥資4.3億九份子國中小二期校舍啟用，充實教學與學習空間，提供師生更好的學習環境，預期2027年新學期招生可增加國小、國中各60個名額。

嘉義布袋魚市場旁擬蓋光電 里民抗議：未取得共識就施工

嘉義縣布袋魚市場旁停車場擬興建大型地面型太陽能案場，岑海里長翁億頴今天率里民在布袋鎮長青會抗議，控訴業者未與地方取得共識，太陽能板鄰近住宅，恐受太陽能反光及熱能影響。縣府表示，在業者未與地方取得共識前，會審慎把關後續設備登記審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。