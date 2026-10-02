斥資4.3億增建二期校舍 台南九分子國中小明年擴大招生

台南市第一所國民中小學九份子國中小，位在全國首座低碳示範社區，因校舍不敷使用，斥資4.3億九份子國中小二期校舍啟用，充實教學與學習空間，提供師生更好的學習環境，預期2027年新學期招生可增加國小、國中各60個名額。

教育局說明，九份子國中小二期校舍新建工程，興建2棟地上4層樓建築，規畫32間現代化教室、4間廁所及3座樓梯，整體設計符合鑽石級綠建築規範。

市長黃偉哲感謝學校團隊、建築師及施工團隊共同努力，在兼顧實用、耐用與校園整體環境下，提前完成32間教室的新校舍，讓學生能在今年8月開學時進駐使用。

黃偉哲指出，市府持續投入教育資源，除完善校園硬體，也重視科技融入教學，除了挹注22億元推動「生生有平板」，今年再追加2億7000萬元導入AI PC，透過數位工具協助教師進行差異化教學，讓不同學習進度的學生都能依自身需求學習。

黃偉哲強調，市府會持續支持有助於學生學習及教育發展的建設與資源投入，也期勉九份子國中小師生善用校園環境與數位學習資源，提升學習成效。

教育局長鄭新輝表示，九份子國中小校園早期規畫，即以綠建築理念為發展方向。二期校舍完工後，不僅擴充教學空間，也提供教師發展多元課程、學生自主探索及跨域學習所需的場域。教育局將持續支持學校結合校園空間與課程發展，讓建築不只是硬體設施，也成為學生學習永續、實踐生活教育的教材。

台南市九份子國中小二期校舍整體設計符合鑽石級綠建築規範。圖／台南市政府提供

台南市九份子國中小二期校舍整體設計符合鑽石級綠建築規範。圖／台南市政府提供