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嘉義布袋魚市場旁擬蓋光電 里民抗議：未取得共識就施工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋魚市場旁擬蓋光電停車場，業者未與地方充分溝通就施工，引起附近居民反彈。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋魚市場旁擬蓋光電停車場，業者未與地方充分溝通就施工，引起附近居民反彈。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋魚市場旁停車場擬興建大型地面型太陽能案場，岑海里長翁億頴今天率里民在布袋鎮長青會抗議，控訴業者未與地方取得共識，太陽能板鄰近住宅，恐受太陽能反光及熱能影響。縣府表示，在業者未與地方取得共識前，會審慎把關後續設備登記審查。

岑海里長翁億頴說，光電業者去年底舉辦地方說明會，案場面積達2061平方公尺，大家在會議中都不同意，為什麼還繼續蓋太陽能，不反對財團養地，但設置太陽能設施要考慮周圍住戶，至少蓋3層樓立體停車場，將太陽能蓋在頂樓，不要影響當地居民生活。

鎮長蔡瑋傑說，布袋魚市場後方停車場要設置光電板，未與地方取得共識，現在直接動工，基地離民宅過近，僅相隔一條馬路，且停車場光電約一層樓高，旁邊有透天住宅，居民憂心溫度上升及安全等問題，希望廠商出面協調，與地方和睦共處，取得共識後再施工。

縣府經發處表示，怡和國際能源申請停車場地面型光電，布袋鎮新生段地號12-4、12-8、12-9地目為都內乙工，當初業者舉辦地方說明會，記錄中未載明反對意見，因此縣府同意備案，針對里長將發文請光電廠商持續溝通，在無取得共識前，會審慎把關後續設備登記審查。

嘉義縣布袋魚市場旁擬蓋光電停車場，岑海里長翁億頴今率里民抗議，業者未與地方取得共識就施工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋魚市場旁擬蓋光電停車場，岑海里長翁億頴今率里民抗議，業者未與地方取得共識就施工。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋魚市場旁擬蓋光電停車場，業者未與地方充分溝通就施工，引起附近居民反彈。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋魚市場旁擬蓋光電停車場，業者未與地方充分溝通就施工，引起附近居民反彈。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋魚市場旁擬蓋光電停車場，岑海里長翁億頴今率里民抗議，業者未與地方取得共識就施工。記者黃于凡／攝影
嘉義縣布袋魚市場旁擬蓋光電停車場，岑海里長翁億頴今率里民抗議，業者未與地方取得共識就施工。記者黃于凡／攝影

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