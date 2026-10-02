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新台南車站 周末將開放導覽

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市區鐵路地下化預計本月十八日通車，交通部昨首度開箱新的台南車站內部空間，圖為驗票閘口及站內動線。記者萬于甄／攝影
台南市區鐵路地下化預計本月十八日通車，交通部昨首度開箱新的台南車站內部空間，圖為驗票閘口及站內動線。記者萬于甄／攝影

台南市區鐵路地下化十八日通車，交通部鐵道局指出，新舊軌道切換作業選在通車前晚十時至當天上午六時，預計影響善化站至仁德站間廿多班次列車，已與台鐵協調，透過公路方式替運。

鐵道局昨首次開箱新的台南車站內部空間，整體設計融入台南歷史文化元素，也曝光驗票閘口、行車控制室、電訊機房、隧道通風機房等，全部地下化隧道有十處通風機房負責隧道換氣，地下軌道採用無道碴軌道Ｔｏｐ Dｏｗｎ工法，能降低軌道與列車間的共振效應，提升列車通過道岔時乘車舒適度。

至於鐵路下地通車後，台南車站的前、後站出入口會延續現有位置，也增設北側出入口。

鐵道局表示，明天、後天及本月六日安排導覽活動，一窺車站空間及部分核心設施。此外，南市觀旅局九日至十一日推出「再會百年月台」系列活動，每天安排一梯次鐵道小旅行，從台南車站搭乘到保安車站，沿途導覽台南鐵道文化，結束後可獲鐵路便當、永保安康紀念車票、紀念椪餅，每人一百元，今上午九時起開放線上報名，額滿為止。

台南 鐵道 台鐵

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