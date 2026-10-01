台灣掀日本東北旅遊熱 高雄、台南2旅行公會促「雙向送客」

日本東北地區的「雪景、櫻花、溫泉」深受國人青睞，近年遊程成為大熱門，航線搭載率高達八成，日方看好南台灣消費力，今午在高雄舉辦一場觀光說明會暨商談會，出席盛會的高雄市觀光局長高閔琳表達擴大雙向送客的「期待」，盼促成台日雙方在觀光商機均受惠。

日本東北觀光推進機構今天攜手台南市旅行公會、高雄市旅行公會舉辦觀光說明會暨商談會，吸引台、日兩國約30家觀光旅遊業者交流，明天並將參與高雄市旅行公會在高雄展覽館舉辦的「冬季國際旅展」。

共同促成此次商談會的台南市旅行公會理事長蔡承鴻表示，台南與日本仙台締結姊妹市20多年，約3年前啟動台南、仙台包機，疫後直飛東北的旅遊市場日漸回溫，進而開啟日本東北地區旅遊熱，目前高雄飛仙台航班載客率約八成以上，顯示「南部是有這個市場的」。

蔡承鴻表示，日本東北旅遊5天行程費用約4萬至5萬元間，促銷價可能降至3萬多元；其中銀山溫泉等熱門景點甚至需提前半年至一年訂房，顯示市場熱度。隨著航班增加及台日雙方業者深化合作，日本東北「深度旅遊」可望成為南台灣赴日旅遊市場的新選項。

日本東北地區包括青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島及新潟等縣，近年是台灣旅客冬季旅遊的新選擇，從青森蘋果、秋田鐵道、岩手溫泉、宮城狐狸村、藏王樹冰到山形銀山溫泉、福島若松城及JR只見線以及新潟長岡花火、佐渡金山，都讓台灣旅客留下深刻印象。

日本東北觀光推進機構專務理事渡邊厚說，台灣2025年約130萬旅次造訪日本東北，占外籍旅客4成以上，這是罕見現象。高雄市觀光局長高閔琳表示，台南、高雄人口加總約450萬，每年赴日旅遊人次是人口數的3、4倍。這次B2B商談不只把南部旅客送往日本，也希望能將更多日本旅客帶到高雄、台南。高雄市旅行公會理事長蔡宗佑說，目前高雄每周飛日本航班約120班至140班，星宇航空明年將加入，顯示台日旅遊持續升溫。

日本東北觀光推進機構今天攜手台南市旅行公會、高雄市旅行公會，在高雄舉辦觀光說明會暨商談會，吸引台、日兩國約30家觀光旅遊業者直接交流。記者王昭月／攝影