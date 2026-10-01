雲嘉南特色品牌一次逛 「好時光靚市集」3日藍晒圖登場

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署3日下午2時至晚間7時，將在台南藍晒圖文創園區舉辦「2026好時光靚市集－回味雲嘉南」，邀集34家多元培力單位及微型創業商家，展售雲嘉南在地美食、手作及特色商品，並安排DIY體驗、舞台演出及抽獎活動，讓民眾一次認識地方產業與職人故事。

雲嘉南分署長柯秀燕表示，分署透過「多元培力就業計畫」協助民間團體結合地方特色創造就業機會，目前已補助雲嘉南地區近2000個就業計畫，創造逾1萬3000個就業機會；「微型創業輔導計畫」也已協助近930位創業者。透過市集提供展售平台，讓地方團體及創業者有機會與民眾直接交流。

雲嘉南分署指出，今年市集集結雲嘉南特色物產，包括雲林口湖烏金水果串、現烤雞蛋糕，嘉義山葵蛋捲、竹筍調理包，以及台南以外來種小花蔓澤蘭製成生物炭手工皂；微型創業品牌則有嘉義「甜茶小姐」紅茶生吐司、茶香霜淇淋、台南「日安良食鋪」府城鳳凰卷及「金鈴花藝」永生花等。

另外，現場也規畫親子DIY，包括提琴吊飾、童玩蜻蜓彩繪，並設置「鳳凰柑仔店－華燈亮起情境區」，結合復古場景與AI換裝拍照，舞台則安排歌手駐唱、小丑魔術氣球等演出。

雲嘉南分署表示，活動準備逾500項、總價值超過20萬元好禮，民眾消費滿100元可集1點，集滿6點可轉扭蛋並兌換抽獎券，有機會抽中遊戲機、平板電腦、義式咖啡機及無線吸塵器等獎品。