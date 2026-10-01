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雲林學生免費午餐上路未滿月 議員爆甜湯疑加過期氣泡水 23人喝下肚

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣學生免費午餐上路未滿一個月，傳出午餐甜湯使用過期氣泡水，標示七月期限，議員蔡孟真爆料並要求縣府調查，為食安嚴格把關。記者蔡維斌／攝影
雲林縣學生免費午餐上路未滿一個月，傳出午餐甜湯使用過期氣泡水，標示七月期限，議員蔡孟真爆料並要求縣府調查，為食安嚴格把關。記者蔡維斌／攝影

雲林免費營養午餐才剛上路尚未滿月，北港鎮國中、小的營養午餐傳出疑似使用過期氣泡水。縣議員蔡孟真今天開記者會，要求縣府查明供餐廠商責任，並釐清食材登錄及異常通報是否出現漏洞。據了解，這批氣泡水是由一所國中的中央廚房統一配送，目前已知有兩所國小共23位學生喝下肚。

雲林縣教育處今天下午對所指的氣泡水配送多少學校及相關情形，仍進一步調查釐清中。

「家長最基本的期待，就是孩子能吃到安全的午餐。免費午餐不能只有補助到位，食安把關更要到位。」蔡孟真表示，9月29日學校午餐的甜湯「檸檬愛玉粉粿氣泡飲」，有人爆料甜湯所使用的氣泡水是過期貨，瓶蓋上標示的期限是今年7月11日。

她認為食品效期是供餐管理最基本的檢查項目，對於食品效期從廠商進貨、庫存管理、配送到學校驗收，究竟哪個環節出現問題或哪一道關卡失守，縣府或學校都應徹底調查，逐一釐清，不能僅以一時疏忽帶過。

她指出，據了解，這批氣泡水並未登錄教育部校園食材登錄平台，恐影響家長掌握孩子食用食材的安全，同時也會在追查同批產品流向增加困難度。她要求縣府調閱平台登錄及異動紀錄、採購驗收資料，並查核廠商供應其他學校的餐點是否也有登錄不符的情形。

此外，蔡孟真也要求縣府公布事件完整處理時間軸，釐清何時發現、何時停用、是否已有學生食用，以及通報教育處、衛生局與家長的時間。

「發現問題後，不能只把產品撤下，就當作結束。」蔡孟真質疑，如果廠商管理、食材登錄及異常通報接連出現漏洞，教育處的食安督導是否已經鬆了螺絲？因此，她提出四項要求，包括追究廠商責任、公開受影響學校及處置結果、徹查食材登錄與通報漏洞，以及提出免費營養午餐的食安改善措施。

她說，免費午餐減輕家庭負擔是好事，大家都很支持，但食品安全更是政府必須守住的底線，要求縣府督促教育處與衛生局共同調查，務必要給家長一個交代。

雲林縣學生免費午餐上路未滿一個月，傳出午餐甜湯使用過期氣泡水，議員蔡孟真爆料並要求縣府調查，為食安嚴格把關。記者蔡維斌／攝影
雲林縣學生免費午餐上路未滿一個月，傳出午餐甜湯使用過期氣泡水，議員蔡孟真爆料並要求縣府調查，為食安嚴格把關。記者蔡維斌／攝影

雲林縣學生免費午餐上路未滿一個月，傳出午餐甜湯使用過期氣泡水，議員蔡孟真爆料並要求縣府調查，為食安嚴格把關。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣學生免費午餐上路未滿一個月，傳出午餐甜湯使用過期氣泡水，議員蔡孟真爆料並要求縣府調查，為食安嚴格把關。記者蔡維斌／攝影

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