嘉義市立田徑場成立超過一甲子，設施老舊難以符合現代競賽及訓練需求，市府及中央斥資1.61億元改造，更新PU跑道、田賽場域、照明及廣播設備，並增設LED電視牆及AI安全監測系統，市長黃敏惠今參加竣工典禮，預計11月上旬正式開放，未來可舉辦全國性大型賽事。

黃敏惠表示，嘉義市立田徑場1963年完工，至今已有63年歷史，設施老舊，難以符合現代競賽及訓練需求。田徑場優化工程完成400公尺跑道全面翻修，並通過中華民國田徑協會國家級400公尺田徑場地認證，未來具備承辦全國性田徑賽事及大型活動的條件。

市府指出，工程同步將撐竿跳高、標槍等田賽場域規格化，照明及廣播設備也升級至全國賽事標準，另設置LED電視牆，即時呈現賽事畫面及數據，場館也導入AI安全監測系統，結合跑道人流慣性及位移偵測與數位通報機制，全面提升場域安全與賽事服務品質。

中華民國田徑協會秘書長王景成表示，嘉義市立田徑場優化升級，場地條件更加完善，未來可爭取承辦全國中小學田徑錦標賽、全國田徑錦標賽及國際田徑公開賽等大型賽事，讓全國及國際選手來到嘉義競技交流，中華民國田徑協會將全力配合，協助各項賽事順利舉辦。

市府表示，田徑場鄰近國民運動中心、網球場及市立體育館，改善工程爭取運動部「優化全民運動與賽會環境計畫」補助1億元，提升跑道、看台及周邊設施，去年8月11日開工，後續經議會同意追加經費，增設AI安全監控及看台防水優化等項目，總經費達1.61億元。

體育場長張家羽表示，田徑場完成國家級PU跑道認證後，有利爭取大型賽事，並帶動賽事期間的觀光及城市效益，目前工程已完成初驗，10月12日至15日將舉行中小學聯合運動會田徑賽事，作為場館壓力測試，預計11月上旬正式開放，鼓勵養成規律運動習慣，

嘉義市立田徑場全新亮相，斥資1.61億元打造國家級賽事場地，市長黃敏惠今天參加竣工典禮。記者黃于凡／攝影