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菜奇鴨要飛上天！台南曾文風箏嘉年華雙十節登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南曾文市政願景園區10、11日將舉辦「2026台南曾文風箏嘉年華」，可望成為雙十連假親子出遊新亮點。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
台南曾文市政願景園區10、11日將舉辦「2026台南曾文風箏嘉年華」，可望成為雙十連假親子出遊新亮點。圖／亞洲國際風箏聯合會提供

台南人氣吉祥物「菜奇鴨」要飛上天！台南曾文市政願景園區10、11日將舉辦「2026台南曾文風箏嘉年華」，今年以「台灣味×台南甜」為主題，並由「菜奇鴨」首度化身大型造型風箏升空，還有鯨魚、海豚等大型海洋生物風箏，可望成為雙十連假親子出遊新亮點。

體育局表示，今年除「空中海洋」天空展演外，現場也設置茄芷袋、珍珠奶茶、蚵寶、粉紅色大象等大型風動地景，結合台南特色與台灣元素，成為拍照打卡點，另外，活動也安排彩繪風箏DIY、親子闖關、魔術秀、小丑氣球秀及街頭藝人演出。

此外，今年市集也特別與農業局合作，規畫農漁畜產品市集，集結台南在地農糧、漁產及畜產品，讓民眾除了賞風箏，也能逛市集、吃美食。南市府邀請民眾利用雙十連假到曾文市政願景園區，感受秋日風箏盛會。

台南曾文市政願景園區10、11日將舉辦「2026台南曾文風箏嘉年華」，可望成為雙十連假親子出遊新亮點。圖／亞洲國際風箏聯合會提供
台南曾文市政願景園區10、11日將舉辦「2026台南曾文風箏嘉年華」，可望成為雙十連假親子出遊新亮點。圖／亞洲國際風箏聯合會提供

風箏 台南 曾文 菜奇鴨

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