雲林「左流右新」雙疫苗開打 衛生局長帶頭接種籲請早打護心又護肺

新冠和流感疫苗今天開打，雲林縣政府舉辦「左流右新」雙重保護宣傳會，衛生局長曾春美帶頭施打，並強調雲林截自九月底，流感確診38人，2人死亡，新冠確診也有20人，施打疫苗才是最佳防護，更可護心又護肺，鼓勵第一波65歲及高風險族盡速施打。

雲林縣政府今天配合全國同步啟動公費流感及新冠疫苗接種，今年採購19萬劑公費流感疫苗，其中包含8000劑加強型流感疫苗，副縣長謝淑亞表示，進入10月秋老虎仍然發威，溫差大影響免疫力，疫苗接種可降低流感及新冠感染風險，今年透過醫療院所及社區接種站提供就近接種服務，籲請鄉親及早相揪接種，提升自身及家人的防護力。

疾管署南區管制中心專門委員李珍儀表示，今年衛福部還推出健康幣鼓勵民眾接種。除六十五歲以上長者，幼兒及慢性病患者等高風險族群感染後較易發生併發症，應優先接種；流感與新冠疫苗可同時接種，分別施打於不同部位，不需刻意錯開時間。

衛生局長曾春美也表示，公費疫苗分兩階段接種，第一階段10月1日起，對象包括65歲以上長者、50歲以上具高風險慢性疾病者、6個月以上幼兒、孕婦、畜牧業及相關工作人員以及醫療機構防疫人員等；第二階段自11月2日起，開放50至64歲無高風險慢性疾病成人接種。

曾春美表示，今年公費流感疫苗採三價不活化疫苗，包含A型H1N1、H3N2及B型Victoria病毒株，並首度提供8000劑加強型流感疫苗，優先供安養、長照等機構內65歲以上長者接種；新冠疫苗則提供更新版XFG疫苗。

衛生局表示，目前雲林有125家流感及104家新冠疫苗合約院所提供接種服務，民眾也可持健保卡至20鄉鎮市衛生所及合約院所接種；另規畫至少223場校園接種站及338場社區接種站，方便民眾就近接種。

雲林縣衛生局長曾春美帶頭施打疫苗，並呼籲符合條件的民眾及早前往接種，保護個人及全家健康。記者蔡維斌／攝影

今天公費新冠和流感疫苗同步開打，雲林縣衛生局呼籲民眾及早前往接種，確保全家及自身健康。記者蔡維斌／攝影