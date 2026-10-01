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百年月台倒數告別 南市觀旅局國慶連假推鐵道小旅行

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市觀旅局在台南車站推出「再會百年月台」系列活動，設置復古主題拍照區及紀念明信片，讓民眾寫下想對台南車站說的一句話，參與活動還可兌換限量紀念椪餅。圖／南市觀旅局提供
南市觀旅局在台南車站推出「再會百年月台」系列活動，設置復古主題拍照區及紀念明信片，讓民眾寫下想對台南車站說的一句話，參與活動還可兌換限量紀念椪餅。圖／南市觀旅局提供

台南鐵路地下化邁入最後一哩路，百年的台南火車站即將迎來新時代，南市觀旅局也在國慶連假期間9日至11日規畫推出「再會百年月台」系列活動，安排鐵道小旅行、快閃演出、街頭藝人及復古拍照場景，邀請民眾把握通車前最後一個連假，重溫台南車站月台記憶。

觀旅局表示，此次活動以台南車站百年歷史及鐵道記憶為主軸，活動期間每天安排1梯次「鐵道小旅行」，由導覽老師帶隊從台南車站搭火車前往保安車站，沿途介紹台南鐵道文化，結束後可獲得鐵路便當、永保安康紀念車票及紀念椪餅，將活動效益延伸至車站周邊，串聯觀光景點、商圈及在地美食。

此外，車站內外也將安排「百年旅人」及「魚頭君」快閃活動，每天各2場，以復古服裝及情境演出重現過往旅客穿梭月台的景象；站前廣場則安排街頭藝人演出，包含雜耍、魔術、小丑默劇及吉他彈唱。

觀旅局說，「鐵道小旅行」活動每人100元，2日上午9時起至4日開放線上報名額滿為止；活動也推出「椪」到幸福通車紀念椪餅，9日至11日每天限量500份，民眾在月台或車站拍照打卡，即可至服務台兌換，送完為止。

台南火車站百年月台進入倒數，南市觀旅局在台南車站推出「再會百年月台」系列活動，規畫鐵道小旅行、快閃活動及街頭藝人演出等。圖／南市觀旅局提供
台南火車站百年月台進入倒數，南市觀旅局在台南車站推出「再會百年月台」系列活動，規畫鐵道小旅行、快閃活動及街頭藝人演出等。圖／南市觀旅局提供

台南車站陪伴民眾走過百年歲月，國慶連假將以復古場景、快閃演出等活動，陪伴鐵道迷留下回憶。圖／南市觀旅局提供
台南車站陪伴民眾走過百年歲月，國慶連假將以復古場景、快閃演出等活動，陪伴鐵道迷留下回憶。圖／南市觀旅局提供

國慶 鐵道 連假

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