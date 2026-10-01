新台南車站內部首度開箱 通車前「大切換」預計20多班列車改公路接駁

新台南車站上月中旬揭牌，宣布南鐵地下化工程進入下地通車最後階段，預計18日通車，交通部鐵道局今首度開箱車站內空間配置，同時提到因應切換作業需要，通車前晚10時至當天早上6時預計影響來往善化站至仁德站等20多班次列車，受影響旅客將以公路替運方式協助。

鐵道局南部工程分局表示，南鐵地下化工程進入通車前階段，此次首度曝光新車站內驗票閘口、站內空間、行車控制室、中央監控室、電訊機房、隧道通風機房等，其中，台南地下車站軌道工程採用無道碴軌道Top Down工法，為台鐵系統首例，且透過無道碴道岔減振抑噪系統也能降低軌道系統與列車間的共振效應，提升列車通過道岔時的乘車舒適度。

鐵道局也提到，全地下化隧道10處通風機房共配置19部隧道通風機、消音器、控制風門及供電設備，平時負責隧道空氣換氣；當發生火災或煙霧事件時，可配合中央監控室啟動緊急通風模式，排除煙霧並維持安全避難氣流，協助確保旅客逃生安全。

鐵道局南部工程分局指出，為配合台南車站切換作業，相關工程需要相當長的時間，包含平面軌道下地隧道、新設指標及四國語言標示等皆需細緻規畫；為將旅客影響降至最低，切換作業將選在通車前夜間10時至隔天早上6時，避開列車主要運行高峰。

鐵道局南部工程分局也說，切換作業期間列車班次需短暫行駛或停駛，預計有20多班次列車受到影響，這部分已與台鐵妥善協調，將透過公路接駁方式協助旅客疏運。

此外，下地通車後，台南車站前站未來將由台鐵進行古蹟車站修復，前站出入口會延續現有出口位置進出，使旅客的變動幅度相對較小；新車站除原有前後站出入口外，也增設北側出入口，後續會透過詳細的動線規畫與公車接駁配套，全力保障旅客出行順暢。

鐵道局表示，新車站整體設計融入台南歷史文化元素，月台層呈現全新月台空間及站名牌設計，讓歷史悠久的台南車站在鐵路地下化後，以新的空間與機能延續府城鐵道生活；為讓民眾更了解地下車站「看不到」的建設成果，3日、4日及6日也安排OPEN HOUSE導覽活動，由專業人員帶領，讓旅客一窺車站空間及部分核心設施，完整呈現代化鐵路運輸服務。

新台南車站指標也導入國、英、日、韓等四國語言標示。記者萬于甄／攝影

新台南車站月台空間曝光，地下化通車後將提供全新的候車及乘車環境。記者萬于甄／攝影

南鐵地下化通車在即，新台南車站驗票閘口及站內動線今亮相。記者萬于甄／攝影