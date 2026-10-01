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黑琵保育季本月登場 寫生比賽受理報名中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026黑面琵鷺保育季本月18日在台南七股正王府登場，主辦單位26日也安排「黑琵之美」寫生比賽，即日起在南市府教育局網站受理報名中。圖／台南市生態保育學會提供
2026黑面琵鷺保育季本月18日在台南七股正王府登場，主辦單位26日也安排「黑琵之美」寫生比賽，即日起在南市府教育局網站受理報名中。圖／台南市生態保育學會提供

進入10月秋意更濃，來台度冬的「國際明星鳥」黑面琵鷺陸續南抵，2026黑面琵鷺保育季本月18日將在台南七股區正王府登場，主辦單位26日也安排「黑琵之美」寫生比賽，即日起在南市府教育局網站受理報名中。

每年中秋節前後黑琵大量來台度冬，台南七股首批黑琵9月中飛抵七股曾文溪口黑面琵鷺保護區，又陸續飛來不少黑琵到學甲濕地、北門三寮灣及頂山賞鳥亭，象徵今年黑琵賞鳥季登場了，由台南市政府農業局、台南市生態保育學會聯合舉辦的2026黑面琵鷺保育季，安排10月18日登場。

2026黑面琵鷺保育季「黑琵之美」寫生比賽，學甲區宅港國小校長承辦，校長林維智說，10月26日配合黑面琵鷺保育季開幕在七股區正王府舉行，比賽組別共分為5組：1.幼兒園組、2.國小低年級組(1、2年級)、3.國小中年級組(3、4年級)、4.國小高年級組(5、6年級)、5.國中組。

林維智指出，該寫生比賽個人或團體已受理報名，至本月14日下午4時止，意者填妥報名表後，以傳真（06）7820046或電子郵件寄送至 peggycho1018@gmail.com。完成報名後，請致電（06）7833227分機11確認。

各組將錄取前3名（第1名1位禮券1000元、第2名1位禮券800元、第3名1位禮券500元）及佳作禮券200元2位，頒發禮券及獎狀。各組收件未達30件，視作品優劣，得以從缺名次。得獎者11月14日在雲嘉南濱海國家風景區管理處七股遊客中心頒獎表揚。

2026黑面琵鷺保育季本月18日在台南七股正王府登場，主辦單位26日也安排「黑琵之美」寫生比賽，即日起在南市府教育局網站受理報名中。圖／台南市生態保育學會提供
2026黑面琵鷺保育季本月18日在台南七股正王府登場，主辦單位26日也安排「黑琵之美」寫生比賽，即日起在南市府教育局網站受理報名中。圖／台南市生態保育學會提供

2026黑面琵鷺保育季本月18日在台南七股正王府登場，主辦單位26日也安排「黑琵之美」寫生比賽，即日起在南市府教育局網站受理報名中。圖／台南市生態保育學會提供
2026黑面琵鷺保育季本月18日在台南七股正王府登場，主辦單位26日也安排「黑琵之美」寫生比賽，即日起在南市府教育局網站受理報名中。圖／台南市生態保育學會提供

黑面琵鷺 賞鳥 中秋節

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