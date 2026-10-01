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嘉義縣治特區四大空地閒置 台糖只租不售成地方發展難題

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣治特區四大空地為台糖公司土地，台灣燈會拆除後恢復閒置。聯合報系資料照
嘉義縣治特區四大空地為台糖公司土地，台灣燈會拆除後恢復閒置。聯合報系資料照

嘉義縣政府前的台糖「四大空地」長期閒置，有議員今質詢指出，過去僅作為台灣燈會、農機展活動場地，盼積極開發。縣府表示，台糖土地只租不售，廠商評估效益不高，縣治特區367公頃重劃區10月6日將動土，搭配台積電及華泰名品城等開發案，盼逐步吸引人口與商業進駐。

議員黃榮利說，縣府前四大空地僅作為舉辦台灣燈會、農機展使用，現在燈會辦完恢復閒置，未發揮效益，盼縣府規畫利用，提升縣治特區生活機能，目前嘉義市積極爭取輕軌，吸引台積電員工到嘉義市生活，最後可能都在嘉義市定居，應努力吸引市區人潮到縣區消費。

縣長翁章梁說，嘉義縣治特區規畫367公頃重劃區，10月6日動土，預計4年時間完成，可居住3.5萬人；另關於台糖四大空地閒置問題，他曾當面向台糖董事長建議，縣府附近有許多台糖土地，希望不要都丟著，但目前台糖土地只租不售，仍是廠商成本最大考量。

經濟發展處長李雅萍說，縣府提出計畫協助台糖公司四大空地招商，但招商過程廠商反應，台糖租金和權利金太高，評估效益不佳。縣府持續推動縣治特區367公頃六單元開發，還有台積電設廠、華泰名品城進駐等誘因，相信未來廠商能看見商機，帶動縣治特區商業機能。

嘉義縣治特區四大空地長期閒置，有議員今質詢建議活化，加強商業及生活機能。圖／黃榮利提供
嘉義縣治特區四大空地長期閒置，有議員今質詢建議活化，加強商業及生活機能。圖／黃榮利提供

嘉義 台糖 空地

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