斥資逾5億更導入AI 永康再生水廠二期今動工

台南市政府水利局今舉行永康水資源回收中心及再生水廠第二期工程開工典禮，總經費逾5億元，同時運用A l智慧化運轉，力拚明年6月完工，每日產水量將由現行1.55萬噸提升至2萬噸以上，明年全市每天可提供8.8萬噸再生水，可更有效紓解產業供水壓力。

永康再生水廠二期擴建工程在現有再水廠區北側約100公尺處，緊鄰永康區永安路、鹽水溪旁，水利局長邱忠川簡報說明，永康再生水廠持續導入AI智慧運轉，透過AI智能控制模型，透過多項參數進行動態計算與最佳化控制，精準掌控前端水質預警及後端製程細節，榮獲「115年度下水道永續發展創新應用獎」肯定，且用電量僅 1.23 kWh/m³，創下全國再生水廠中最低用電紀錄，廠區已建置 310 kW/hr太陽能光電板，充分利用廠域空間推動潔淨綠能再生，落實低碳永續經營。

永康再生水廠二期擴建工程，總工程經費5億800萬元，其中9成獲得中央補助，以明年6月30日前完成通水目標全力推進，1、2期再水水每天可提供2萬噸，透過專管輸送至南科供台積電、聯電等科技大廠使用，主要工程核心包含增設RO機組及MBR膜組，並依據環評加嚴標準新設後脫氮除磷設施，更增設汙泥厭氧消化系統與沼氣能源回收設施，進一步降低營運碳足跡。

台南市長黃偉哲、內政部政務次長董建宏、永康區長譚乃澄、市議員林燕祝、陳秋萍、楊中成、林冠維、李鎮國、市府觀旅局前局長郭貞慧及多名里長出席動土儀式。

黃偉哲表示，水資源是產業發展與城市永續的生命線，南市府持續推動水資源永續再利用政策，永康再生水廠作為重要水資源循環基地，第一期已有優異供水實績，感謝中央部會對臺南水資源建設的極力肯定與補助高達9成的建設經費，透過中央與地方密切合作，共同落實都市污水再利用，取代自來水，達成產業用水與環境永續雙贏。

水利局指出，市府自2022年起陸續推動永康、安平及仁德等3座再生水處理廠營運，目前累計每日供應約6.1萬噸再生水，明年可提升至8.8萬噸，目前已累積供應產業超過5800萬噸優質再生水。

現有永康水資源回收中心及再生水廠內部運轉情形。記者謝進盛／攝影

斥資逾5億更導入AI，台南永康再生水廠二期今動工，二期廠區位於現有廠區北側約100公尺，緊鄰鹽水溪。記者謝進盛／攝影

台南市長黃偉哲等人聽取永康水資源回收中心及再生水廠運轉情形。記者謝進盛／攝影