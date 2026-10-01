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台南1至8月車禍死亡下降12.4% 交通局分析：機車、高齡事故仍占大宗

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南今年1月至8月交通事故死亡人數雖較去年同期下降，但分析發現機車、高齡者及分心駕駛仍是主要事故風險，市府將持續針對高風險事故型態加強防制及宣導。圖／南市警察局提供
台南今年1月至8月交通事故死亡人數雖較去年同期下降，但分析發現機車、高齡者及分心駕駛仍是主要事故風險，市府將持續針對高風險事故型態加強防制及宣導。圖／南市警察局提供

台南市長黃偉哲近期主持9月份台南市道路交通安全會報，根據統計，今年1月至8月A1類交通事故死亡人數較去年同期減少15人、降幅12.4%，不過，交通局分析事故型態發現，機車、高齡者及分心駕駛仍是主要風險。

交通局表示，除持續檢視近期事故趨勢及各小組道路交通安全工作辦理情形外，此次也針對中秋節及教師節4天連續假期交通疏導工作進行專案報告，檢視重要道路、交流道及觀光熱點交通疏導作為，作為後續連假交通維持規畫參考。

交通局說，今年1至6月交通事故30天內死亡人數較去年同期減少21人、降幅12.5%；另今年1至8月A1類交通事故死亡人數較去年同期減少15人、降幅12.4%，整體死亡事故皆較去年同期下降。

不過，從事故結構分析，今年截至9月21日A1類事故中，機車事故占62.9%、高齡者事故占49.1%，自撞、摔車事故占31%；事故肇因則以恍神、緊張、心不在焉等分心駕駛最多，占37.9%，顯示駕駛注意力仍是事故防制重點。

另外，執法數據顯示，今年截至9月21日，警方取締無適格駕照2萬3299件，較去年同期增加8.8%；大型車違規取締6447件，增加6.9%；酒駕事故死傷人數則較近3年同期平均減少20.6%，警方將持續針對酒駕、無適格駕照及大型車違規等高風險行為加強取締。

交通局強調，市府將依事故資料，針對機車、高齡者、行人及大型車等高風險族群，持續調整工程、執法及宣導措施，同時結合監理機關、區公所及地方資源，加強高齡駕駛換照新制宣導及便民服務，協助高齡駕駛依通知期限完成相關程序。

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