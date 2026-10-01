台南首輛大型復康巴士上路　同時搭載6名輪椅使用者

台南市首輛大型復康巴士今天上路，可同時搭載6名輪椅使用者，還有21個座位提供家屬及工作人員搭乘。已有多個身心障礙團體及社會福利機構洽詢及提出預約需求。

這輛大型復康巴士由台南市政府斥資新台幣1200萬元購置，今天淨車祈福後上路。台南市長黃偉哲表示，目前台南有160輛小型復康巴士，顯示市民對復康運輸服務有相當大需求。

黃偉哲說，市府8年來推動復康巴士服務，民間也踴躍響應，累計捐贈逾100輛復康巴士，他期盼未來持續透過政府和民間公私協力，完善復康運輸服務。

南市府社會局說明，這輛大型復康巴士主要提供立案身心障礙團體、社會福利機構及社區申請休閒旅遊、會議及其他團體活動使用，以增加身心障礙者及家庭共同參與休閒及社會活動機會。

社會局表示，台南共有160輛小型、1輛中型及1輛大型復康巴士，截至今年6月底，小型復康巴士服務14萬8806趟次，中型復康巴士服務34趟次，服務總數27萬2159人。大型復康巴士加入，將補足現有車輛團體外出活動服務需求。