聽新聞
0:00 / 0:00
台南首輛大型復康巴士上路 同時搭載6名輪椅使用者
台南市首輛大型復康巴士今天上路，可同時搭載6名輪椅使用者，還有21個座位提供家屬及工作人員搭乘。已有多個身心障礙團體及社會福利機構洽詢及提出預約需求。
這輛大型復康巴士由台南市政府斥資新台幣1200萬元購置，今天淨車祈福後上路。台南市長黃偉哲表示，目前台南有160輛小型復康巴士，顯示市民對復康運輸服務有相當大需求。
黃偉哲說，市府8年來推動復康巴士服務，民間也踴躍響應，累計捐贈逾100輛復康巴士，他期盼未來持續透過政府和民間公私協力，完善復康運輸服務。
南市府社會局說明，這輛大型復康巴士主要提供立案身心障礙團體、社會福利機構及社區申請休閒旅遊、會議及其他團體活動使用，以增加身心障礙者及家庭共同參與休閒及社會活動機會。
社會局表示，台南共有160輛小型、1輛中型及1輛大型復康巴士，截至今年6月底，小型復康巴士服務14萬8806趟次，中型復康巴士服務34趟次，服務總數27萬2159人。大型復康巴士加入，將補足現有車輛團體外出活動服務需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。