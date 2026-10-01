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猴害難解 嘉義縣府擬組撲殺隊
嘉義縣山區猴群頻繁破壞農作物，也逐漸入侵村落及遊憩區，問題多年難解，議員昨質詢要求縣府更積極處理，並向中央爭取猴害造成的農損，也能申請天然災害補助。縣府農業處表示，將朝撲殺方向執行，並建立評估機制。
議員詹黃素蓮說，山區猴群破壞農作物問題存在多年，近來甚至進入村民的聚落、觀光遊憩區，除了農民面臨損失，也可能危及居民及遊客安全，希望縣府積極處理，另外，目前農作物遭受猴害無法申請天然災害補助，農民受損後缺乏相關補助，希望農業處持續向中央爭取協助。
「過去猴害防治讓多數農民無感，未來將朝撲殺方向處理」，農業處長許彰敏說，縣府規畫籌組「防治隊」來執行撲殺，需要適當工具及人員，當相關人員經訓練後，可向林業及自然保育署借用獵槍，地方將配合林保署時間，盼更有效地解決猴群侵擾問題，讓猴群回到深山。
許彰敏說，依動物保護法規定，野生動物若造成農作物危害，可採取必要防治措施，林保署近日開設外來種移除課程，召集相關人員訓練，昨在田寮靶場做實彈射擊訓練，縣府也派員參加。林保署嘉義分署表示，課程主要針對外來種包括埃及聖䴉、綠鬣蜥，但並非針對猴群。
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