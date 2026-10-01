猴害難解 嘉義縣府擬組撲殺隊

金門珍稀原生淡水魚「攀鱸」有特殊呼吸器官，離水仍可存活，還能利用鰓蓋及胸鰭在地面移動，如今僅剩烈嶼陵水湖仍可觀察。金門國家公園管理處昨在此處野放二五七尾攀鱸，讓這群有「中斑虎」之稱的奇魚重新游回自然。

2026-10-01 00:00