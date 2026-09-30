添傳奇色彩 台南安平西㡣殿「虎爺」離家60年終於點頭回家

台南安平西㡣殿為王城西社境主廟，廟內一尊已有80多年歷史的泥塑虎爺，是主神蒼府千歲坐騎，約一甲子前由信徒迎請回家鎮宅祈福，沒想到從此「long stay」。60年來即使多次擲筊請示，虎爺始終沒有同意回廟，近日再次請示，終於獲得允筊，廟方也開心將這位離家一甲子的老成員迎回西㡣殿。

西㡣殿表示，早年地方居民遇有婚喪喜慶或重要家事，常會迎請廟中神明至家中鎮宅祈福，反映廟宇與居民生活緊密相連的信仰傳統。這尊虎爺當年也是因此被信徒迎請回家，不過可能是信徒太用心接待，讓虎爺「樂不思蜀」，此後經過多次請示，始終沒有答應回廟。

「坐騎不在，神明出門也少了腳力。」由於虎爺遲遲沒有回來，廟方後來只好再雕塑一尊虎爺，陪著蒼府千歲出門辦事。原本只是因應「學長」長期不歸而出現的「學弟」，沒想到這一陪也陪了數十年。

期間，信徒每隔一段時間仍會請示虎爺是否願意「回家」，但始終沒有得到正面回應。日前信徒循例再次請示，沒想到這次虎爺終於允筊。消息傳回廟內，廟方隨即安排迎回事宜，讓離家一甲子的虎爺重新回到蒼府千歲身旁。

兩尊虎爺如今並列廟中，「學弟」看起來反而比「學長」更有歲月痕跡。廟方表示，後來雕塑的虎爺因長年留在廟內，接受信眾祭拜，受到香火煙燻影響，外觀顏色較深；真正已有80多年歷史的老虎爺，因長期供奉於信徒家中，顏色反而較淺，也形成有趣對比。

如今虎爺回家，蒼府千歲也從一隻坐騎變成兩隻。廟方笑稱，不但可以一起陪伴千歲，出門辦事還能輪流「排班」，也讓這段跨越一甲子的虎爺返家記，多了一個意外又圓滿的結局。