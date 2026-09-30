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1200張精選挑出 南市東山推典藏老照片展緬懷古風

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市東山區公所7年來從收集約1200張老照片，從中精選出部分照片出版「珍愛東山、典藏老照片特輯」，今舉辦新書發表會。記者謝進盛／翻攝
台南市東山區公所7年來從收集約1200張老照片，從中精選出部分照片出版「珍愛東山、典藏老照片特輯」，今舉辦新書發表會。記者謝進盛／翻攝

尋回地方人文記憶與典藏東山百年老照片台南市東山區公所7年來從收集約1200張老照片，從中精選出部分照片出版「珍愛東山、典藏老照片特輯」，今舉辦新書發表會，希望透過照片山城老故事，喚起鄉親滿滿共鳴。

新書發表會安排在2002年8月已裁撤的吉貝耍國小水雲分校舉辦新書發表會，並活化校區教室，長期展出相關經典老照片，希望讓更多民眾認識東山的故事。

市府副秘書長殷世熙、民政局長李芳林、東山區長張政郎等人及歷屆鄉長、區長、士紳、耆老、文史工作者等也到場參與。張政郎指出，「珍愛東山、典藏老照片特輯」以東山人文生活珍貴記憶、多神信仰東山宗教禮俗、十果故鄉東山農產故事、水雲牛山油礦記憶中山城、東山記憶之白河大地震、特別收錄東山百年照片等6大單元為主軸。

水雲分校校區教室也同步活化，展出具東山特色的經典老照片，包括已拆除東山車站、東山戲院、水雲吊橋、台南市歷史建築東山牛肉崎警察官吏派出所、東山區農會日式碾米廠等，即日起長期展出，免費參觀。

東山區公所指出，「珍愛東山、典藏老照片特輯」預計本月底或11月初出版精裝本，屆時將分送至全市各區圖書館，民眾可就近覽閱。

台南市東山區公所7年來從收集約1200張老照片，從中精選出部分照片出版「珍愛東山、典藏老照片特輯」，今舉辦新書發表會。記者謝進盛／翻攝
台南市東山區公所7年來從收集約1200張老照片，從中精選出部分照片出版「珍愛東山、典藏老照片特輯」，今舉辦新書發表會。記者謝進盛／翻攝

台南市東山區公所7年來從收集約1200張老照片，從中精選出部分照片出版「珍愛東山、典藏老照片特輯」，今舉辦新書發表會。記者謝進盛／翻攝
台南市東山區公所7年來從收集約1200張老照片，從中精選出部分照片出版「珍愛東山、典藏老照片特輯」，今舉辦新書發表會。記者謝進盛／翻攝

台南市東山區公所7年來從收集約1200張老照片，從中精選出部分照片出版「珍愛東山、典藏老照片特輯」，今舉辦新書發表會。記者謝進盛／翻攝
台南市東山區公所7年來從收集約1200張老照片，從中精選出部分照片出版「珍愛東山、典藏老照片特輯」，今舉辦新書發表會。記者謝進盛／翻攝

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