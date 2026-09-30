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南市藝陣IP、棒球AI跨域登場 明起至11月27日免費體驗

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市藝陣IP、棒球AI跨域登場，明起至11月27日上班日開放免費體驗。記者謝進盛／翻攝
南市藝陣IP、棒球AI跨域登場，明起至11月27日上班日開放免費體驗。記者謝進盛／翻攝

台南市政府今舉辦「台南藝陣IP暨棒球運動AI體驗」記者會，市長黃偉哲親自體驗藝陣互動科技及AI棒球投球系統，在投手丘上拿起棒球實際挑戰，以親身體驗感受科技如何結合文化與運動，兩項成果自10月1日至11月27日上班日免費開放體驗。

活動安排在沙崙智慧綠能科學城資安暨智慧科技研發大樓，黃偉哲也特別歡迎甫載譽歸國在亞運棒球賽獲得銅牌的台南子弟蔡瑋泰，盼藉由此次運動科技體驗，進一步帶動市民對棒球運動的熱情。

黃指出，棒球AI與電腦棒球遊戲最大不同，就是民眾要「自己拿真的球來投」，投得好不好、球路準不準，都會立即呈現在眼前；連自己會不會投出觸身球都一目瞭然，趣味之餘也能了解科技如何分析運動表現。

除文化與運動，現場健康照護應用也展現AI融入日常生活可能性，透過科技協助民眾即時掌握初步健康數據，若發現異常，再進一步尋求專業醫療諮詢。

市府表示，體育局推出的「智慧體感棒球運動科技－全民選秀站」，導入職業球團使用的AI球路追蹤技術，民眾完成報到後即可登上投手丘實際投球，螢幕會立即顯示球速、進壘點及準確度，並產出個人數據報告及專屬數位球員卡；現場另設計郭泓志、陳鏞基兩位台南傳奇球星的互動挑戰情境，讓參與者在投球闖關過程中，體驗數據分析與運動科技的樂趣。

而文化局推出「藝舞金獅 藝陣動感光雕展演」，以台南文化資產管理處開發的文化神獸IP「金獅鏹鏹」為主角，民眾只要站在大型投影前揮動手臂、變換姿勢，金獅就會跟著動作即時回應。

展演並參考溪南寮興安宮金獅陣拳路及表演動作，融入藝術家林智信「迎媽」長卷的巡遊場景，讓傳統藝陣不再只是靜態觀看，而能透過科技轉化為可親身參與的沉浸式體驗。

南市府表示，此次兩項成果自10月1日至11月27日免費開放體驗，國定假日及周六、周日不對外開放。

南市藝陣IP、棒球AI跨域登場，市長黃偉哲親自體驗藝陣互動科技及AI棒球投球系統。記者謝進盛／翻攝
南市藝陣IP、棒球AI跨域登場，市長黃偉哲親自體驗藝陣互動科技及AI棒球投球系統。記者謝進盛／翻攝

南市藝陣IP、棒球AI跨域登場，明起至11月27日上班日開放免費體驗。記者謝進盛／翻攝
南市藝陣IP、棒球AI跨域登場，明起至11月27日上班日開放免費體驗。記者謝進盛／翻攝

亞運棒球獲得銅牌的台南子弟蔡瑋泰也出席，盼藉由此次運動科技體驗，進一步帶動市民對棒球運動的熱情。記者謝進盛／翻攝
亞運棒球獲得銅牌的台南子弟蔡瑋泰也出席，盼藉由此次運動科技體驗，進一步帶動市民對棒球運動的熱情。記者謝進盛／翻攝

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