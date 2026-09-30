嘉義番路柿子節10月登場 導入VR帶民眾「走進」果園摘柿子

嘉義縣番路鄉農會10月3、4日將舉辦「2026悠遊番路・柿季茶鄉」活動，今年導入VR虛擬實境農業體驗，讓民眾透過科技走進柿子園，同時舉辦最佳好柿試吃評比、食農教育、農產新品及全民健走等活動，邀請全國民眾走進番路鄉，感受柿子與茶葉製作過程。

番路鄉農會介紹，今年柿子節與嘉義大學合作導入VR虛擬實境食農體驗，戴上VR設備，就能沉浸式走進柿子園，感受採柿樂趣，也能進入茶產業場景認識茶葉製作過程，透過科技結合食農教育，讓原本只能用看的農業知識，變成可以親身感受的互動體驗。

柿子節重頭戲還有「最佳好柿－試吃評比」，參展柿農拿出自家生產柿子較勁，邀請民眾試吃評比，從品質、口感、風味、外觀與賣相選出心目中的最佳好柿，活動將選出冠軍、亞軍、季軍，並於第二天公開頒獎，讓辛苦一整年的柿農站上舞台，展示番路柿子好品質。

此外，番路柿子節也結合健走活動，透過運動部全民運動署地方特色全民運動活動計畫，將柿子產業、茶鄉景觀與全民運動結合，鼓勵民眾走出戶外、親近山林，在運動中認識番路，10月3、4日及10月17、18日串聯番路茶鄉景點，邀請民眾用雙腳走進番路。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，番路鄉農會推出多項特色新品，包括柿子果肉、阿里山烏龍茶小肉包、紅茶檸檬等；今年以嘉義火車站後站為發車起點，新增5站定點接駁服務，停靠遠東站、嘉義公園、嘉義高中及桃花源對面停車場等站點，鼓勵遊客多加利用大眾運輸。

嘉義縣番路鄉柿子節10月3日起登場，番路鄉農會總幹事趙幸芳介紹柿子果肉、阿里山烏龍茶小肉包、紅茶檸檬等創新產品。圖／嘉義縣政府提供