消防署與南市府建置現代化火災現場勘察車 助火調人員採證及鑑定分析

為提升地方火災調查效能，內政部與台南市政府共同推動建置現代化火災現場勘察車1輛，並同步充實隨車勘察採證及鑑定設備，包括現場破壞工具組、現場照明燈具、單眼數位相機等採證器材，以及金相顯微鏡等專業鑑定設備；今日上路，將提升南市火災調查專業量能與整體效能。

消防局指出，台南市幅員廣大，都市、農業及產業發展型態多元，火災案件類型複雜，對火災調查現場勘察採證效能要求也日益提高；此次新購的勘察車，可作為火調人員執行現場勘察、證物採集及器材運送等用途，並搭配隨車相關採證器材，提升火災證物採集、保存及運送效率。

在鑑定設備方面，消防局此次亦導入金相顯微鏡，可針對火災現場採集的金屬及相關證物進行微觀觀察與分析，協助辨識金屬表面特徵及受熱燒熔之現象，進一步提升火災原因鑑定的科學性與客觀性。

消防署表示，火災調查是釐清起火原因、還原事故真相的重要工作，許多關鍵證據往往存在於火災現場細微之處，必須透過專業人員的現場勘察及採證作業，才能逐步還原火災發生經過；這次中央與地方共同投入資源，強化火災現場勘察、證物採集及鑑定分析能力。

消防局長楊宗林表示，感謝內政部消防署對台南消防工作的大力支持，未來將持續配合中央政策，精進火災調查專業技術與設備；透過實務經驗累積及專業訓練，持續提升台南市火災原因調查鑑定品質，為市民生命財產安全提供更完善的保障。

為提升地方火災調查效能，內政部與台南市政府共同推動建置現代化火災現場勘察車1輛，並同步充實隨車勘察採證及鑑定設備。圖／消防局提供

為提升地方火災調查效能，內政部與台南市政府共同推動建置現代化火災現場勘察車1輛，並同步充實隨車勘察採證及鑑定設備。圖／消防局提供