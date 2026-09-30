快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

建廟360周年迎粉紅超跑 白沙屯媽祖連2天嘉義贊境

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉邑崎頂大福興宮公布白沙屯媽祖10月9、10日蒞嘉贊境完整路線，方便信眾沿途迎駕參拜。圖／截自嘉邑崎頂大福興宮（月老祖廟）臉書
嘉邑崎頂大福興宮公布白沙屯媽祖10月9、10日蒞嘉贊境完整路線，方便信眾沿途迎駕參拜。圖／截自嘉邑崎頂大福興宮（月老祖廟）臉書

嘉義市崎頂大福興宮月老祖廟建廟360周年，10月9、10日將迎來白沙屯拱天宮媽祖蒞嘉贊境，展開連續2天遶境活動，其中9日適逢月老聖誕，媽祖、月老信仰相會成為活動焦點；廟方另準備5000個「祈福安撫奶嘴」供符合資格民眾領取，希望為少子化祈福。

副市長陳永豐表示，大福興宮月老祖廟是嘉義重要信仰場所，也吸引全國民眾前來求姻緣、平安，這次適逢建廟360周年，邀請白沙屯拱天宮媽祖來嘉義，10月9日又正逢農曆八月廿九月老聖誕，別具意義。

大福興宮月老祖廟主任委員曾東本表示，10月9日上午將在重慶路、漢口路口紅壇舉行接駕及建廟360周年祝壽大典，上午8時起駕遶境，行經市議會、第一警分局、文財殿等處，預計下午5時返回大福興宮駐駕，晚間6時30分舉辦聯歡晚會。

第二天10月10日上午7時50分再由大福興宮起駕，沿途行經普照寺、市警局、市政府、九華山地藏庵、福安館及嘉邑行善團等處，預計下午5時回到大福興宮，晚間同樣安排聯歡晚會及夜市活動。

配合白沙屯媽祖贊境，廟方9日下午3時至5時將發送5000個祈福安撫奶嘴，持2024年至2026年間有效孕婦健康手冊者，每人可領取1份，送完為止。雲林縣至善文化協會嘉義分會9日上午9時30分也將在玉康路480號舉辦活動，準備媽祖抱枕、遮陽傘、保溫瓶、香火袋及綠色乖乖等紀念品。

因應「粉紅超跑」可能吸引大批信眾，陳永豐表示，市府交通處規畫接駁服務，希望民眾多利用大眾運輸及接駁車，減少周邊停車及交通壓力。普照寺也將提供近200間膳房，麗園駕訓班、大福興宮及精忠國小等處提供場地供信眾休息，另有沐浴車進駐大福興宮停車場。

協助廟方改善停車場的市議員張秀華表示，廟前廣場已完成整理，包括基礎設施及照明等，希望提供信眾較完善的活動空間。

曾東本說，大福興宮建廟360年，難得迎來白沙屯媽祖贊境，希望各地信眾共同參與，祈求風調雨順、國泰民安。系列活動最後將於10月25日晚間6時30分舉辦感恩餐會暨聯歡晚會。

嘉義市大福興宮月老祖廟是地方信仰中心，10月9日適逢月老聖誕，當天也將迎接白沙屯媽祖贊境。記者李宗祐／攝影
嘉義市大福興宮月老祖廟是地方信仰中心，10月9日適逢月老聖誕，當天也將迎接白沙屯媽祖贊境。記者李宗祐／攝影

白沙屯拱天宮媽祖10月10日持續在嘉義市遶境，行經市警局、市政府、九華山地藏庵等處後返回大福興宮駐駕。圖／截自嘉邑崎頂大福興宮（月老祖廟）臉書
白沙屯拱天宮媽祖10月10日持續在嘉義市遶境，行經市警局、市政府、九華山地藏庵等處後返回大福興宮駐駕。圖／截自嘉邑崎頂大福興宮（月老祖廟）臉書

大福興宮配合建廟360週年及白沙屯媽祖贊境，準備多項祈福紀念品，增添活動喜氣。記者李宗祐／攝影
大福興宮配合建廟360週年及白沙屯媽祖贊境，準備多項祈福紀念品，增添活動喜氣。記者李宗祐／攝影

白沙屯拱天宮媽祖10月9日蒞嘉贊境，首日遶境路線橫跨嘉義市多處宮廟及重要道路。圖／截自嘉邑崎頂大福興宮（月老祖廟）臉書
白沙屯拱天宮媽祖10月9日蒞嘉贊境，首日遶境路線橫跨嘉義市多處宮廟及重要道路。圖／截自嘉邑崎頂大福興宮（月老祖廟）臉書

嘉義市大福興宮建廟360週年，10月9、10日將迎白沙屯拱天宮媽祖蒞嘉贊境，廟方與各界邀請民眾共襄盛舉。記者李宗祐／攝影
嘉義市大福興宮建廟360週年，10月9、10日將迎白沙屯拱天宮媽祖蒞嘉贊境，廟方與各界邀請民眾共襄盛舉。記者李宗祐／攝影

白沙屯 嘉義 白沙屯媽祖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

暫離手機！嘉義城隍廟辦離線唱談會 300年廟埕響起青年歌聲

基隆國際海洋老鷹嘉年華10/3下午登場 鷹浪派對入夜後國門廣場開唱

不必跑花東！台南市區就可搭熱氣球 10月17、18日登場

中秋節逢土地公聖誕！命理師曝補財庫方法 這幾類人別錯過

相關新聞

建廟360周年迎粉紅超跑 白沙屯媽祖連2天嘉義贊境

嘉義市崎頂大福興宮月老祖廟建廟360周年，10月9、10日將迎來白沙屯拱天宮媽祖蒞嘉贊境，展開連續2天遶境活動，其中9日適逢月老聖誕，媽祖、月老信仰相會成為活動焦點；廟方另準備5000個「祈福安撫奶嘴」供符合資格民眾領取，希望為少子化祈福。

巾彩耕地藝術節行銷國產毛巾 劉建國：品質提升是國產毛巾最佳防線

雲林縣虎尾鎮是國內毛巾生產重鎮，占全台產量八成，雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾，國產毛巾近年來受中國、東南亞進口毛巾削價競爭，民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國表示，面對進口毛巾競爭，品質提升是最好的防線，也會密切與產業界、中央溝通對策，守護國產毛巾。

南市永康成功里立體停車場啟用 還有活動中心及親子館

台南市永康區成功里立體停車場歷經逾3年施工，今上午正式啟用，除提供199席汽車格及66席機車格，並結合設置里活動中心、親子悠遊館及商業空間，地方打趣說「一兼四顧」，一併解決當地切身生活需求。

活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工

因應永康地區高速發展，台南市政府活化解編公設地，今辦理大同市地重劃工程動土儀式，將低度利用土地，打造為機能完善、兼顧綠意與防洪的現代化社區，預計後年開發完成。

可行性研究議會過關！台南善化車站開發 拚與捷運深綠線共構

台南善化地區鐵路立體化可行性研究案規畫將善化市區段的鐵路高架化，全長約三點三公里，消除沿線三處平交道、拆兩座陸橋，總經費預估一三一億多元，昨獲議會通過，將送交通部審查；市府表示，善化車站朝「台鐵加捷運」雙鐵共構的方向開發，納入銜接捷運深綠線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。