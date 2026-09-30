建廟360周年迎粉紅超跑 白沙屯媽祖連2天嘉義贊境

嘉義市崎頂大福興宮月老祖廟建廟360周年，10月9、10日將迎來白沙屯拱天宮媽祖蒞嘉贊境，展開連續2天遶境活動，其中9日適逢月老聖誕，媽祖、月老信仰相會成為活動焦點；廟方另準備5000個「祈福安撫奶嘴」供符合資格民眾領取，希望為少子化祈福。

副市長陳永豐表示，大福興宮月老祖廟是嘉義重要信仰場所，也吸引全國民眾前來求姻緣、平安，這次適逢建廟360周年，邀請白沙屯拱天宮媽祖來嘉義，10月9日又正逢農曆八月廿九月老聖誕，別具意義。

大福興宮月老祖廟主任委員曾東本表示，10月9日上午將在重慶路、漢口路口紅壇舉行接駕及建廟360周年祝壽大典，上午8時起駕遶境，行經市議會、第一警分局、文財殿等處，預計下午5時返回大福興宮駐駕，晚間6時30分舉辦聯歡晚會。

第二天10月10日上午7時50分再由大福興宮起駕，沿途行經普照寺、市警局、市政府、九華山地藏庵、福安館及嘉邑行善團等處，預計下午5時回到大福興宮，晚間同樣安排聯歡晚會及夜市活動。

配合白沙屯媽祖贊境，廟方9日下午3時至5時將發送5000個祈福安撫奶嘴，持2024年至2026年間有效孕婦健康手冊者，每人可領取1份，送完為止。雲林縣至善文化協會嘉義分會9日上午9時30分也將在玉康路480號舉辦活動，準備媽祖抱枕、遮陽傘、保溫瓶、香火袋及綠色乖乖等紀念品。

因應「粉紅超跑」可能吸引大批信眾，陳永豐表示，市府交通處規畫接駁服務，希望民眾多利用大眾運輸及接駁車，減少周邊停車及交通壓力。普照寺也將提供近200間膳房，麗園駕訓班、大福興宮及精忠國小等處提供場地供信眾休息，另有沐浴車進駐大福興宮停車場。

協助廟方改善停車場的市議員張秀華表示，廟前廣場已完成整理，包括基礎設施及照明等，希望提供信眾較完善的活動空間。

曾東本說，大福興宮建廟360年，難得迎來白沙屯媽祖贊境，希望各地信眾共同參與，祈求風調雨順、國泰民安。系列活動最後將於10月25日晚間6時30分舉辦感恩餐會暨聯歡晚會。

嘉義市大福興宮月老祖廟是地方信仰中心，10月9日適逢月老聖誕，當天也將迎接白沙屯媽祖贊境。記者李宗祐／攝影

白沙屯拱天宮媽祖10月10日持續在嘉義市遶境，行經市警局、市政府、九華山地藏庵等處後返回大福興宮駐駕。圖／截自嘉邑崎頂大福興宮（月老祖廟）臉書

大福興宮配合建廟360週年及白沙屯媽祖贊境，準備多項祈福紀念品，增添活動喜氣。記者李宗祐／攝影

白沙屯拱天宮媽祖10月9日蒞嘉贊境，首日遶境路線橫跨嘉義市多處宮廟及重要道路。圖／截自嘉邑崎頂大福興宮（月老祖廟）臉書