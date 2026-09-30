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巾彩耕地藝術節行銷國產毛巾 劉建國：品質提升是國產毛巾最佳防線

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾。記者陳雅玲／攝影
雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮是國內毛巾生產重鎮，占全台產量八成，雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾，國產毛巾近年來受中國、東南亞進口毛巾削價競爭，民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國表示，面對進口毛巾競爭，品質提升是最好的防線，也會密切與產業界、中央溝通對策，守護國產毛巾。

「巾彩耕地藝術節」今舉辦活動宣傳記者會，雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長周信蒼主持，劉建國、元長鄉長李明明、褒忠鄉長陳建名、縣議員洪如萍、林文彬等人出席。

周信蒼表示，國產毛巾近年受中國、東南亞毛巾低價競爭影響，目前市占率僅剩6成，甚至還出現進口廉價毛巾「魚目混珠」充當國產毛巾，希望中央嚴格把關並建立檢驗機制。

為讓民眾了解國產毛巾優秀品質，10月3、4日在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，今年活動以 「巾彩奇幻工廠 TOWEL WONDER FACTORY」 為主題，將虎尾毛巾產業從傳統展售轉化為可互動、可體驗、可拍照、可消費的節慶場域。

現場有60攤特色毛巾、特展市集，更打造毛巾夢幻夢工廠，以沉浸式互動體驗讓民眾認識國產毛巾產製過程，歌手許富凱、陳孟賢獻唱，還有台灣特技團演出，讓活動從產業體驗延伸到精彩表演。

劉建國表示，面對國產毛巾受到的挑戰，除與經濟部相關單位密切注意產業變化，他認為提升毛巾品質，才能為國產毛巾守住防線。

雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾。記者陳雅玲／攝影
雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾。記者陳雅玲／攝影

雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾。記者陳雅玲／攝影
雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾。記者陳雅玲／攝影

雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾。記者陳雅玲／攝影
雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾。記者陳雅玲／攝影

雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾。記者陳雅玲／攝影
雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾。記者陳雅玲／攝影

毛巾 劉建國 藝術節 雲林

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