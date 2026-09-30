快訊

不是過敏！男中秋烤肉吃鯖魚突心悸、起紅疹 醫示警：烤熟了不代表安全

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

聽新聞
0:00 / 0:00

南市永康成功里立體停車場啟用 還有活動中心及親子館

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市永康區成功里立體停車場歷經逾3年施工，今上午正式啟用。記者謝進盛／翻攝
台南市永康區成功里立體停車場歷經逾3年施工，今上午正式啟用。記者謝進盛／翻攝

台南市永康區成功里立體停車場歷經逾3年施工，今上午正式啟用，除提供199席汽車格及66席機車格，並結合設置里活動中心、親子悠遊館及商業空間，地方打趣說「一兼四顧」，一併解決當地切身生活需求。

該停車場斥資3.87億元興建，提供199席汽車格及66席機車格，並結合設置成功里活動中心、親子悠遊館及商業空間。其中中央補助1億元、地方自籌2.87億元，工期約3年3個月。市長黃偉哲上午主持啟用典禮，立委陳亭妃、王定宇，市議員王家貞、林燕祝、朱正軒、陳秋萍、楊中成、黃肇輝、李鎮國、林冠維等人與會。

黃偉哲表示，永康是台南人口最多行政區，人口近24萬，停車需求相當迫切。此次透過都市更新取得土地，將原有68席平面停車位立體化，增加至199席汽車位及66席機車位，並提供在地里民停車優惠。

交通局長王銘德簡報時表示，台南市自2019年起歷年爭取中央前瞻計畫補助興建立體停車場共13座，補助金額累計25億元，並透過多目標開發方式，在停車場內設置公共服務設施及商業空間，永康區成功里立體停車場是台南市第8座完工啟用的前瞻立體停車場。

成功里立體停車場停車場一樓另設置新的成功里活動中心，改善原有活動空間不足問題，周邊並結合社會住宅等設施，兼顧居民停車、居住及休閒活動需求，提供更多元公共服務。

交通局說明，成功里立體停車場採多目標開發，一樓規畫成功里活動中心及商業空間，其中活動中心約171坪，今同步開幕啟用；商業空間目前正辦理招商，未來可引進便利商店、餐飲等業種，補足周邊生活機能。二樓約191坪的親子悠遊館，將由社會局接續辦理裝修。停車場整體規畫地下1層、地上7層及頂層，提供停車服務。

當地居民說這次一口氣解決停車、居民集會、親子、商業等4大需求，生活機能改善有感。

交通局說，成功里立體停車場外觀採格柵及白色色調，設有2處出入口，地下1樓汽、機車請由忠孝路199巷進出，地上層及頂樓汽車則由南側忠孝路195巷進出。

至於停車費率為汽車每小時20元，當日上限240元；機車每次20元，另提供月繳及里民優惠。相關收費及優惠資訊可至交通局官網或「台南好停」App查詢。

該停車場一樓規畫為活動中心今一併啟用。記者謝進盛／翻攝
該停車場一樓規畫為活動中心今一併啟用。記者謝進盛／翻攝

台南市永康區成功里立體停車場歷經逾3年施工，今上午正式啟用，並結合設置里活動中心、親子悠遊館及商業空間，一併解決當地切身生活需求。記者謝進盛／翻攝
台南市永康區成功里立體停車場歷經逾3年施工，今上午正式啟用，並結合設置里活動中心、親子悠遊館及商業空間，一併解決當地切身生活需求。記者謝進盛／翻攝

該停車場一樓規畫為活動中心今一併啟用。記者謝進盛／翻攝
該停車場一樓規畫為活動中心今一併啟用。記者謝進盛／翻攝

永康 停車場 黃肇輝 黃偉哲 王家貞 王定宇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工

可行性研究議會過關！台南善化車站開發 拚與捷運深綠線共構

台中水湳轉運中心國道客運9月30日進駐 9路線串連多元運輸系統

龍潭轉運站啟用首日 乘客吐槽資訊不足、一樣塞車沒座位

相關新聞

巾彩耕地藝術節行銷國產毛巾 劉建國：品質提升是國產毛巾最佳防線

雲林縣虎尾鎮是國內毛巾生產重鎮，占全台產量八成，雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾，國產毛巾近年來受中國、東南亞進口毛巾削價競爭，民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國表示，面對進口毛巾競爭，品質提升是最好的防線，也會密切與產業界、中央溝通對策，守護國產毛巾。

南市永康成功里立體停車場啟用 還有活動中心及親子館

台南市永康區成功里立體停車場歷經逾3年施工，今上午正式啟用，除提供199席汽車格及66席機車格，並結合設置里活動中心、親子悠遊館及商業空間，地方打趣說「一兼四顧」，一併解決當地切身生活需求。

活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工

因應永康地區高速發展，台南市政府活化解編公設地，今辦理大同市地重劃工程動土儀式，將低度利用土地，打造為機能完善、兼顧綠意與防洪的現代化社區，預計後年開發完成。

可行性研究議會過關！台南善化車站開發 拚與捷運深綠線共構

台南善化地區鐵路立體化可行性研究案規畫將善化市區段的鐵路高架化，全長約三點三公里，消除沿線三處平交道、拆兩座陸橋，總經費預估一三一億多元，昨獲議會通過，將送交通部審查；市府表示，善化車站朝「台鐵加捷運」雙鐵共構的方向開發，納入銜接捷運深綠線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。