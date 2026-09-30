南市永康成功里立體停車場啟用 還有活動中心及親子館

台南市永康區成功里立體停車場歷經逾3年施工，今上午正式啟用，除提供199席汽車格及66席機車格，並結合設置里活動中心、親子悠遊館及商業空間，地方打趣說「一兼四顧」，一併解決當地切身生活需求。

該停車場斥資3.87億元興建，提供199席汽車格及66席機車格，並結合設置成功里活動中心、親子悠遊館及商業空間。其中中央補助1億元、地方自籌2.87億元，工期約3年3個月。市長黃偉哲上午主持啟用典禮，立委陳亭妃、王定宇，市議員王家貞、林燕祝、朱正軒、陳秋萍、楊中成、黃肇輝、李鎮國、林冠維等人與會。

黃偉哲表示，永康是台南人口最多行政區，人口近24萬，停車需求相當迫切。此次透過都市更新取得土地，將原有68席平面停車位立體化，增加至199席汽車位及66席機車位，並提供在地里民停車優惠。

交通局長王銘德簡報時表示，台南市自2019年起歷年爭取中央前瞻計畫補助興建立體停車場共13座，補助金額累計25億元，並透過多目標開發方式，在停車場內設置公共服務設施及商業空間，永康區成功里立體停車場是台南市第8座完工啟用的前瞻立體停車場。

成功里立體停車場停車場一樓另設置新的成功里活動中心，改善原有活動空間不足問題，周邊並結合社會住宅等設施，兼顧居民停車、居住及休閒活動需求，提供更多元公共服務。

交通局說明，成功里立體停車場採多目標開發，一樓規畫成功里活動中心及商業空間，其中活動中心約171坪，今同步開幕啟用；商業空間目前正辦理招商，未來可引進便利商店、餐飲等業種，補足周邊生活機能。二樓約191坪的親子悠遊館，將由社會局接續辦理裝修。停車場整體規畫地下1層、地上7層及頂層，提供停車服務。

當地居民說這次一口氣解決停車、居民集會、親子、商業等4大需求，生活機能改善有感。

交通局說，成功里立體停車場外觀採格柵及白色色調，設有2處出入口，地下1樓汽、機車請由忠孝路199巷進出，地上層及頂樓汽車則由南側忠孝路195巷進出。

至於停車費率為汽車每小時20元，當日上限240元；機車每次20元，另提供月繳及里民優惠。相關收費及優惠資訊可至交通局官網或「台南好停」App查詢。

該停車場一樓規畫為活動中心今一併啟用。記者謝進盛／翻攝

台南市永康區成功里立體停車場歷經逾3年施工，今上午正式啟用，並結合設置里活動中心、親子悠遊館及商業空間，一併解決當地切身生活需求。記者謝進盛／翻攝