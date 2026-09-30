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台南下營商圈嘉年華周日登場 看板畫師顏振發將返鄉揭牌
2026下營農情產業文化節暨商圈嘉年華，將於10月4日上午將在下營武承恩公園前登場，將嚴選集結超過150攤特色小吃與招牌下營鵝肉料理，出身下營著名的手繪看板畫師顏振發當天也將返鄉為其油墨畫揭幕，成為活動一大亮點。
下營街區發展文化觀光促進會理事長陳麗卿表示，今年活動安排三大主場區，包括「舞台區（海乾本家前停車場）」、「下營道班房文化市集區（下營道班房/下營長照中心旁）」以及「下營商圈美食市集暨新下營夜市（武承恩公園旁）」。
同時活動深度結合在地農產、美食市集、精彩表演與DIY親子體驗，在「下營道班房文化市集區」也規畫愛心發票換親子DIY活動，民眾只要攜帶發票就能現場兌換多肉盆栽、竹編、鵝造型皮雕及菱角染等熱門體驗。同時也安排有鵝肉、黑豆紅豆餅試吃及絹印體驗，保證好吃又好玩。
下營區長李宗翰說，下營擁有豐富在地農特產與深厚文化底蘊，活動將嚴選集結超過150攤特色小吃與招牌下營鵝肉料理，讓民眾大飽口福，還能邊逛邊抽大獎。今年特別邀請到下營子弟、著名看板畫師顏振發返鄉，於活動當天在舞台區親自為其油墨畫進行揭幕儀式，展現大師對家鄉深厚情感與藝術之美。
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