快訊

不是過敏！男中秋烤肉吃鯖魚突心悸、起紅疹 醫示警：烤熟了不代表安全

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

聽新聞
0:00 / 0:00

台南下營商圈嘉年華周日登場 看板畫師顏振發將返鄉揭牌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
下營區著名的農特產品。記者謝進盛／攝影。
下營區著名的農特產品。記者謝進盛／攝影。

2026下營農情產業文化節暨商圈嘉年華，將於10月4日上午將在下營武承恩公園前登場，將嚴選集結超過150攤特色小吃與招牌下營鵝肉料理，出身下營著名的手繪看板畫師顏振發當天也將返鄉為其油墨畫揭幕，成為活動一大亮點。

下營街區發展文化觀光促進會理事長陳麗卿表示，今年活動安排三大主場區，包括「舞台區（海乾本家前停車場）」、「下營道班房文化市集區（下營道班房/下營長照中心旁）」以及「下營商圈美食市集暨新下營夜市（武承恩公園旁）」。

同時活動深度結合在地農產、美食市集、精彩表演與DIY親子體驗，在「下營道班房文化市集區」也規畫愛心發票換親子DIY活動，民眾只要攜帶發票就能現場兌換多肉盆栽、竹編、鵝造型皮雕及菱角染等熱門體驗。同時也安排有鵝肉、黑豆紅豆餅試吃及絹印體驗，保證好吃又好玩。

下營區長李宗翰說，下營擁有豐富在地農特產與深厚文化底蘊，活動將嚴選集結超過150攤特色小吃與招牌下營鵝肉料理，讓民眾大飽口福，還能邊逛邊抽大獎。今年特別邀請到下營子弟、著名看板畫師顏振發返鄉，於活動當天在舞台區親自為其油墨畫進行揭幕儀式，展現大師對家鄉深厚情感與藝術之美。

下營區著名的農特產品。記者謝進盛／攝影
下營區著名的農特產品。記者謝進盛／攝影

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>下營商圈嘉年華活動周日將登場，主辦單位將嚴選集結超過150攤特色小吃與招牌下營鵝肉料理，保證好吃又好玩。記者謝進盛／攝影
台南下營商圈嘉年華活動周日將登場，主辦單位將嚴選集結超過150攤特色小吃與招牌下營鵝肉料理，保證好吃又好玩。記者謝進盛／攝影

令人垂涎三尺的下營著名燻茶鵝。記者謝進盛／攝影
令人垂涎三尺的下營著名燻茶鵝。記者謝進盛／攝影

下營區著名的農特產品。記者謝進盛／攝影。
下營區著名的農特產品。記者謝進盛／攝影。

台南 農產品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆國際海洋老鷹嘉年華10/3下午登場 鷹浪派對入夜後國門廣場開唱

不必跑花東！台南市區就可搭熱氣球 10月17、18日登場

淡水藝術嘉年華週未登場 38支隊伍繽紛踩街

屏東潮州車展10月3日登場 名車當畫布親子同樂

相關新聞

巾彩耕地藝術節行銷國產毛巾 劉建國：品質提升是國產毛巾最佳防線

雲林縣虎尾鎮是國內毛巾生產重鎮，占全台產量八成，雲林縣毛巾產業科技發展協會10月3、4日將在虎尾同心公園舉辦「巾彩耕地藝術節」，行銷國產毛巾，國產毛巾近年來受中國、東南亞進口毛巾削價競爭，民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國表示，面對進口毛巾競爭，品質提升是最好的防線，也會密切與產業界、中央溝通對策，守護國產毛巾。

南市永康成功里立體停車場啟用 還有活動中心及親子館

台南市永康區成功里立體停車場歷經逾3年施工，今上午正式啟用，除提供199席汽車格及66席機車格，並結合設置里活動中心、親子悠遊館及商業空間，地方打趣說「一兼四顧」，一併解決當地切身生活需求。

活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工

因應永康地區高速發展，台南市政府活化解編公設地，今辦理大同市地重劃工程動土儀式，將低度利用土地，打造為機能完善、兼顧綠意與防洪的現代化社區，預計後年開發完成。

可行性研究議會過關！台南善化車站開發 拚與捷運深綠線共構

台南善化地區鐵路立體化可行性研究案規畫將善化市區段的鐵路高架化，全長約三點三公里，消除沿線三處平交道、拆兩座陸橋，總經費預估一三一億多元，昨獲議會通過，將送交通部審查；市府表示，善化車站朝「台鐵加捷運」雙鐵共構的方向開發，納入銜接捷運深綠線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。