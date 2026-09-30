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活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府活化解編公設地，今辦理大同市地重劃工程動土儀式，將低度利用土地，打造為機能完善、兼顧綠意與防洪現代化社區，圖為基地現況。記者謝進盛／攝影
台南市政府活化解編公設地，今辦理大同市地重劃工程動土儀式，將低度利用土地，打造為機能完善、兼顧綠意與防洪現代化社區，圖為基地現況。記者謝進盛／攝影

因應永康地區高速發展，台南市政府活化解編公設地，今辦理大同市地重劃工程動土儀式，將低度利用土地，打造為機能完善、兼顧綠意與防洪的現代化社區，預計後年開發完成。

該重劃基地鄰近永大路二段商圈及永康戶政、衛生所與地政等機關，總面積約3.714公頃。其中規畫約2.332公頃住宅區（約占62.79%），以及約1.382公頃公共設施用地（約占37.21%），包含道路用地 0.644 公頃、公園兼兒童遊樂場用地 0.738 公頃。

此外，也將增闢道路打通，讓未來重劃區對外交通動線更順暢。

市府地政局指出，本重劃區依據「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫」2020年審定第四次通盤檢討辦理，最大特色在於主動解編長年未開闢且已無設校需求「文小5」學校用地，併同周邊市場及公園用地納入整體重劃，2022年10月召開座談會後爭取地主同意，2023年獲地主及其面積過半數同意，隨即於同年12月內政部原則同意、2024年4月都市計畫發布後核定重劃計畫書後，後續辦理地上物補償拆遷完成後辦理本案工程。

台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、永康區長譚乃澄、市議員林燕祝、朱正軒、陳秋萍、黃肇輝、林冠維、楊中成、李鎮國及多名里長與會。黃偉哲表示，永康是目前台南人口最多且經濟發展迅速的核心區域，具備極佳的發展潛力與轉型動能。隨著周邊重大建設陸續推進，市府積極推動土地活化與公辦市地重劃，不僅能有效紓解持續成長人口與住宅需求，更能補足區域公共設施、提升防洪韌性與整體生活品質。

地政局長陳淑美簡報時表示，現場重劃前土地多為鐵皮工廠、資源回收廠、洗車場及空置地等低密度使用狀態，未來重劃後不僅開闢道路與公園，更於公園內設置滯洪池，滯洪體積達4180立方公尺，並規畫汽、機車停車位與留設興建活動中心預定地，提升防洪與公共機能，本工程總經費約1億5018萬元，工期690日曆天，預計於2028年完工。

活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工。記者謝進盛／攝影
活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工。記者謝進盛／攝影

台南市政府活化解編公設地，今辦理大同市地重劃工程動土儀式，將低度利用土地，打造為機能完善、兼顧綠意與防洪現代化社區，圖為基地現況。記者謝進盛／攝影
台南市政府活化解編公設地，今辦理大同市地重劃工程動土儀式，將低度利用土地，打造為機能完善、兼顧綠意與防洪現代化社區，圖為基地現況。記者謝進盛／攝影

活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工。記者謝進盛／攝影
活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工。記者謝進盛／攝影

活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工。記者謝進盛／攝影
活化解編公設地 永康大同市地重劃工程今動工後年完工。記者謝進盛／攝影

永康 大同 公設 台南 重劃區 衛生所

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