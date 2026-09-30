可行性研究議會過關！台南善化車站開發 拚與捷運深綠線共構

台南善化地區鐵路立體化可行性研究案規畫將善化市區段的鐵路高架化，全長約三點三公里，消除沿線三處平交道、拆兩座陸橋，總經費預估一三一億多元，昨獲議會通過，將送交通部審查；市府表示，善化車站朝「台鐵加捷運」雙鐵共構的方向開發，納入銜接捷運深綠線。

可行性研究案規畫，高架範圍北端自苓仔林平交道以北約五三○公尺起，南端至目加溜灣陸橋下，消除苓仔林、小新營路、坐駕里路平交道，並拆除光文、大成兩座陸橋，善化車站採「原地高架」方式改建，配二島一岸、五股道。

交通局長王銘德說，善化早期鐵路阻隔問題不嚴重，二○二一年起捷運深綠線納優先路網，有與善化車站轉乘銜接需求，重新啟動鐵路立體化研究，交通局去年三月進行「善化地區鐵路立體化可行性研究補充研究」，針對工程及財務條件評估，總經費估一三一點四八億元，中央補助比率約百分之七十六點四四，地方政府負擔用地取得及自償性經費約卅點九七億元，工程及財務面均評估可行。

議會昨審查此案，王銘德說，隨著南科發展，以及捷運路網規畫加入，鐵路立體化須同步考量系統銜接，已將捷運深綠線規畫由南科、新市一路延伸至台鐵善化站，並與台鐵及其他捷運路線轉乘，且善化車站周邊仍有一定腹地，會進一步思考車站周邊土地整體開發。

議員杜素吟提醒，台南同時推動捷運軌道建設，未來地方自籌財源壓力不小，自償性經費應思考透過土地開發、增值回饋增加財源降低負擔，另外，仁德鐵路立體化案也要持續爭取中央支持。王銘德說，仁德案可行性研究報告待中央審查與核定中。